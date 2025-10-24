Disfraces para perro más populares en 2025

Disfraces populares para perro 2025: aún estás a tiempo de conseguir el mejor disfraz para disfrutar Halloween con tu lomito

Los animales de compañía han ganado terreno en las familias mexicanas los últimos años, por lo que encontrar encontrar el mejor disfras para tu perro es importante para garantizar que este Halloween compartas con él una choche increíble.

Seguir las tendencias hará que tu lomito consiga los mejores premios de calaverita; sin embargo, no puedes subestimar el adorable poder de los clásicos que nunca pasarán de moda.

¿Cuáles son los mejores disfraces para perro en 2025?

Toy Story

Este clásico de Disney y Pixart celebró recientemente su 30 aniversario, por lo que la reactivación de la tendencia pone este disfraz para tu perro está de moda de nuevo.

El Chavo del 8

Aquí tienes dos oportunidades de tendencia. El primero: aprovechar el trend que surgió luego de la polémica serie sobre la vida del creador de la serie Chespirito. El segundo: rendir un homenaje a Medio Metro, el icónico bailarín de sonidero quien, disfrazado de El Chavo del 8, deleitaba a miles de personas con sus mejores pasos.

Decapitado

Algunos disfraces pueden ser un poco más tenebrosos que otros. Esta idea cumple a la perfección y tu mascota lucirá adorable y espeluznante a la vez.

Bruja

Este es un clásico que nunca pasará de moda. Disfrazar a tu perro de bruja o brujo siempre será un acierto.

Krypto

Este año, la película de uno de los superhéroes favoritos de la historia fue un acierto y, con la aparición del adorable Krypto, todo fue mucho mejor. Tu perrito merece una noche con este disfraz.

Sandworm

La exposición basada en el arte de Tim Burton puede darte más de una idea. Aquí te dejamos la del gusano de arena.

Calabaza

Al igual que los bebés, tu mascota debe probarse en hermoso disfraz de calabaza al menos una vez. Si este año será el primero en el que lo disfrazas, no dudes en iniciar con este.

¿Dónde comprar un disfraz para mi mascota?

Existen muchos lugares que te pueden dar más ideas para encontrar el disfraz perfecto para tu mascota. Algunos de ellos son:

Petco

Mercado local

El tianguis de tu colonia

El centro de tu ciudad

El mercado de Mixcalco

El mercado de Sonora

Sin duda alguna, el disfraz para perro que elijas será la mejor idea, lo importante es que disfrutes de una noche en su compañía y que no olvides que siempre puedes improvisar con ropa que ya tenga o con algunos elementos que encuentres en tu casa.