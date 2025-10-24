Este es el mejor café puro de Veracruz, según Profeco

Café

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó en su más reciente análisis sobre cafés tostados y molidos que se comercializan en el país y entre las marcas mejor evaluadas destaca La Parroquia de Veracruz, reconocida por cumplir con todos los estándares de pureza y calidad establecidos por la dependencia.

El estudio, publicado en la edición de junio de la Revista del Consumidor, evaluó más de 20 marcas de café puro, tostado y molido, con el objetivo de identificar cuáles cumplen con el contenido real de café, etiquetado correcto, porcentaje de humedad, acidez, cafeína y calidad en el tueste.

Entre las marcas analizadas, La Parroquia de Veracruz fue una de las que pasó todas las pruebas de pureza y etiquetado, lo que la coloca como una de las mejores opciones nacionales dentro de la categoría de café puro.

Asimismo, el informe también le dio meritos a Los Portales de Córdoba, otra marca veracruzana, como un café “100 % puro y libre de mezclas”, destacando su consistencia y el cumplimiento de las normas mexicanas en su proceso de elaboración.

De acuerdo con Profeco, algunas marcas del mercado fueron sancionadas por contener ingredientes ajenos al café o presentar información engañosa en su etiqueta. No obstante, los productos jarochos mantuvieron una alta calificación en autenticidad y sabor.