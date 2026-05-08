Resultados Melate, Revancha y Revanchita viernes 8 de mayo 2026: números ganadores del sorteo 4210

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 8 de abril (Crónica Digital)

Como es costumbre, el Sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4210 se convirtió este viernes 8 de mayo en el foco de atención entre los fieles participantes por conocer los resultados y números ganadores. La razón de ese interés fue la atractiva bolsa acumulada.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4210?

La cifra que capturó el interés del público llegó a 149.5 millones de pesos, producto de varias semanas sin un ganador del premio mayor. La cantidad también reforzó el atractivo del sistema Melate, cuya mecánica permite que los montos crezcan de forma exponencial cuando no se registran aciertos plenos.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4210

La Lotería Nacional transmite la edición 4210 a través de su canal institucional en YouTube. La emisión queda disponible para quienes deseen revisar el proceso completo de extracción.

Como cada viernes, el segmento muestra el protocolo de selección de esferas, así como el anuncio de los resultados correspondientes a Melate, Revancha y Revanchita.

¿A qué hora es el sorteo Melate 4210?

El sorteo sigue el horario establecido de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo se juega Melate?

El sistema de juego ofrece una estructura sencilla y flexible. Cada participante selecciona entre seis y diez números dentro de un rango del 1 al 56.

Durante la extracción se revelan seis esferas principales, además de una adicional que determina premios secundarios.

Un elemento distintivo del formato es que un solo boleto habilita el acceso simultáneo a Melate, Revancha y Revanchita, lo que amplía las posibilidades de obtener un premio en alguna de las modalidades con una inversión moderada.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4210?

La verificación puede realizarse en el sitio oficial de la Lotería Nacional o en puntos autorizados.La plataforma digital incluye un verificador que permite ingresar los números del boleto para confirmar en segundos si existe algún acierto.

¿Cuánto cuesta participar en Melate?

El acceso al sorteo Melate tiene un precio de 15 pesos. La opción Revancha agrega 10 pesos, mientras que Revanchita suma 5 pesos adicionales.

Quien decide activar las tres modalidades realiza una apuesta de 30 pesos, monto que abre diferentes rutas de juego dentro de un mismo sorteo y mantiene un costo accesible para la mayoría de los participantes.