Guía para obtener acta de nacimiento en línea con Llave MX

Acta de nacimiento en línea Plataforma de Registro Civil

En los esfuerzos del Gobierno Federal por minimizar los trámites burocráticos, se ha habilitado la función de obtener copias de documentos de requerimiento básico como la CURP, Actas de nacimiento, Pasaporte entre otros, mediante unos sencillos pasos en línea.

Para evitar largas filas, ahora puedes conseguir tus documentos solo con tener habilitada una cuenta de Llave Mx; para conseguirla deberás tener acceso a tu CURP, correo electrónico, número celular y datos básicos como nombre, fecha de nacimiento y dirección.

Si ya tienes tu registro en la plataforma de Llave Mx, lo siguiente es entrar al sitio web del Registro Civil miregistrocivil.gob.mx y seleccionar la opción “Acta de nacimiento en línea”.

¿Qué necesito para obtener mi Acta de nacimiento en línea?

Para estar seguro que tienes lo necesario para realizar el trámite, te contamos los requisitos con los que deber contar antes de ser redirigido a la página correspondiente:

Cuenta Llave Mx

CURP de la persona de quien se necesita el acta

Realizar el pago con cargo a tarjetas de crédito/débito, o mediante formato físico en cualquier banco

Una vez que llenas tus datos y el sistema te permite seguir, te arroja una pregunta respecto al Acta de nacimiento que requieres con fines de seguridad.

Luego, el portal muestra de forma gratuita todos los datos registrados en el Acta de nacimiento para verificar que sea el documento correcto.

Entonces, la página da la oportunidad de pagar para imprimir el documento; el pago puede ser en línea con cargo a alguna tarjeta o generando un formato de pago bancario.

Y listo, una vez que se realice el pago, la plataforma lo relajará y permitirá la descarga e impresión del documento.