Resultados Progol 2304: ganadores de la quiniela de fin de semana

Resultados Progol 2304 Quinela de fin de semana

El fin de semana futbolero volvió a poner a prueba el instinto y la estrategia de los aficionados de futbol con el concurso Progol 2304, una edición marcada por resultados inesperados y por una bolsa acumulada en la quinela de fin de semana muy llamativa para los participantes, quienes ya están pendientes de los resultados de los partidos para ver cuántos aciertos tuvieron.

¿De cuánto fue la bolsa acumulada del Progol 2304?

La bolsa acumulada de esta edición alcanzó los 17.5 millones de pesos, una cifra que superó con amplitud los 5 millones garantizados. Este aumento se debió a que en sorteos previos no hubo ganadores con los 14 aciertos, lo que permitió que el fondo creciera y atrajera a más participantes en la quiniela del fin de semana.

Resultados de la Quiniela Progol 2304

Los resultados del Progol 2304 dejaron una jornada con marcadores que tumbaron los pronósticos de varios participantes en la Liga MX como en el futbol europeo. La combinación ganadora fue: E, L, V, E, V, L, V, E, L, L, V, E, V, V

León vs Pumas – Empate (E)

Cruz Azul vs Monterrey – Local (L)

Atlético San Luis vs Necaxa – Visitante (V)

Atlético La Paz vs Irapuato – Empate (E)

Atlético Morelia vs Leones Negros – Visitante (V)

Real Madrid vs Barcelona – Local (L)

Everton vs Tottenham – Visitante (V)

Parma vs Como – Empate (E)

Napoli vs Inter – Local (L)

Lazio vs Juventus – Local (L)

Fortuna Sittard vs Groningen – Visitante (V)

PEC Zwolle vs NEC Nijmegen – Empate (E)

Feyenoord vs PSV – Visitante (V)

Estrela vs Rio Ave – Visitante (V)

La distribución de premios quedó de la siguiente manera:

Resultados Progol 2304 Así quedaron los premios de la quinela de fin de semana

Resultados Progol Revancha

En la modalidad Revancha, los participantes tuvieron una segunda oportunidad con siete partidos adicionales. La combinación ganadora fue:E, L, L, L, E, L, V

Mazatlán vs Águilas – Empate (E)

Tigres vs Tijuana – Local (L)

Guadalajara vs Atlas – Local (L)

Santos Laguna vs Querétaro – Local (L)

Toluca vs Pachuca – Empate (E)

Lens vs Marsella – Local (L)

Twente vs Ajax – Visitante (V)

Resultados Progol Revancha 2304 Premio de la quinela revancha

¿Dónde consultar los resultados del Progol 2304?

Los resultados oficiales del Progol 2304 pueden consultarse en la página web de la Lotería Nacional, así como en sus redes sociales o con los agentes de venta autorizados.

Quienes compraron su boleto en línea a través de plataformas como AlegríaLotería.com recibirán la confirmación de sus resultados directamente en su correo electrónico, lo que facilita la verificación y el reclamo de premios.

Cómo se juega la quiniela Progol

El sistema de Progol consiste en pronosticar los resultados de 14 partidos de fútbol entre equipos nacionales e internacionales, eligiendo entre Local (L), Empate (E) o Visitante (V).Los jugadores que acierten las 14 combinaciones obtienen el premio mayor, aunque también hay recompensas para quienes logran entre 10 y 13 aciertos.

La versión Progol Revancha añade siete enfrentamientos adicionales, ofreciendo una nueva oportunidad de ganar a quienes participan en la quiniela principal.

¿Cuánto cuesta participar en Progol?

El costo para participar en esta popular quiniela deportiva se mantiene accesible para todos los aficionados:

Progol: $15 pesos

$15 pesos Progol Revancha: $5 pesos

Progol + Revancha: $20 pesos

Los premios pueden cobrarse en las oficinas de la Lotería Nacional, en agencias autorizadas o en los bancos participantes como BBVA México, Santander y Scotiabank.