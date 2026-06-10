Temporada Naranja de La Comer 2026: las ofertas que sí convienen para surtir la despensa antes del 18 de junio

La Comer se vistió de naranja y lanzó una nueva etapa de su Temporada Naranja con descuentos que estarán disponibles hasta el 18 de junio de 2026, una ventana que muchos consumidores aprovechan para adelantar compras, rellenar alacenas y evitar el clásico golpe financiero de hacer el súper a fin de quincena.
La dinámica llega con promociones por volumen, bonificaciones y descuentos aplicables tanto en tienda física como en compras digitales.
¿Qué promociones destacan en la Temporada Naranja de La Comer?
Durante esta edición de Temporada Naranja 2026, el formato vuelve a apostar por mecánicas que suelen mover más tráfico entre consumidores que buscan rendimiento por peso gastado.
Entre las promociones que destacan aparecen:
Promociones tipo 2x1
- Algunos libros
Descuentos 3x2
- Limpiadores multiusos y jarciería (excepto Ke! Precio)
- Pastas Barilla
- Arroz y Frijoles Golden Hills
- Aceites comestibles Golden Hills
- Especias y Chiles secos Golden Hills
- Moles Golden Hills
- Atún Golden Hills
- Mayonesas Hellmann’s y Best Foods
- Sardinas enlatadas
- Tostadas y Totopos del departamento de abarrotes
- Bollos y Medias Noches Bimbo y Wonder
- Avenas instantáneas y tradicionales
- Harinas de departamento de abarrotes
- Galletas Marinela
- Gelatinas y Flanes D’Gari
- Crema de Cacahuate y Avellana Golden Hills
- Bebidas Deportivas e Hidratantes de abarrotes
- Cervezas artesanales mexicanas
- Lavatrastes Citrex
- Desmanchadores y Prelavadores
- Insecticidas Baygon
- Servilletas y Servitoallas Golden Hills
- Desechables Golden Hills
- Alimento para Mascota Grand Pet, Carne Fresca, Kisha y Noble
- Jamones Serranos empacados Parma, Conde, De Luna y Real Ibérico
- Pechugas empacadas de origen Zwan y Bernina
- Productos para asar Tangamanga, Chimex o Tribus de Fuego
- Cremas para Café Chobani
- Margarinas Iberia y Primavera
- Material de Curación, Gel Antibacterial y Desinfectantes Farmacom
- Accesorios para Lactancia del departamento de Bebés
- Accesorios de Higiene personal
- Fragancias del departamento de perfumería
- Moldes y Auxiliares para Repostería
- Ganchos del departamento de blancos
- Departamento de Jardinería (excepto Ke! Precio)
- Pilas Duracell
¿Hasta cuándo estarán vigentes las ofertas?
La edición actual de Temporada Naranja de La Comer mantiene promociones activas hasta el 18 de junio de 2026, salvo disponibilidad y condiciones aplicables por producto y sucursal.