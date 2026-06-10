Temporada Naranja de La Comer 2026: las ofertas que sí convienen para surtir la despensa antes del 18 de junio

La Comer se vistió de naranja y lanzó una nueva etapa de su Temporada Naranja con descuentos que estarán disponibles hasta el 18 de junio de 2026, una ventana que muchos consumidores aprovechan para adelantar compras, rellenar alacenas y evitar el clásico golpe financiero de hacer el súper a fin de quincena.

La dinámica llega con promociones por volumen, bonificaciones y descuentos aplicables tanto en tienda física como en compras digitales.

¿Qué promociones destacan en la Temporada Naranja de La Comer?

Durante esta edición de Temporada Naranja 2026, el formato vuelve a apostar por mecánicas que suelen mover más tráfico entre consumidores que buscan rendimiento por peso gastado.

Entre las promociones que destacan aparecen:

Promociones tipo 2x1

Algunos libros

Descuentos 3x2

Limpiadores multiusos y jarciería (excepto Ke! Precio)

Pastas Barilla

Arroz y Frijoles Golden Hills

Aceites comestibles Golden Hills

Especias y Chiles secos Golden Hills

Moles Golden Hills

Atún Golden Hills

Mayonesas Hellmann’s y Best Foods

Sardinas enlatadas

Tostadas y Totopos del departamento de abarrotes

Bollos y Medias Noches Bimbo y Wonder

Avenas instantáneas y tradicionales

Harinas de departamento de abarrotes

Galletas Marinela

Gelatinas y Flanes D’Gari

Crema de Cacahuate y Avellana Golden Hills

Bebidas Deportivas e Hidratantes de abarrotes

Cervezas artesanales mexicanas

Lavatrastes Citrex

Desmanchadores y Prelavadores

Insecticidas Baygon

Servilletas y Servitoallas Golden Hills

Desechables Golden Hills

Alimento para Mascota Grand Pet, Carne Fresca, Kisha y Noble

Jamones Serranos empacados Parma, Conde, De Luna y Real Ibérico

Pechugas empacadas de origen Zwan y Bernina

Productos para asar Tangamanga, Chimex o Tribus de Fuego

Cremas para Café Chobani

Margarinas Iberia y Primavera

Material de Curación, Gel Antibacterial y Desinfectantes Farmacom

Accesorios para Lactancia del departamento de Bebés

Accesorios de Higiene personal

Fragancias del departamento de perfumería

Moldes y Auxiliares para Repostería

Ganchos del departamento de blancos

Departamento de Jardinería (excepto Ke! Precio)

Pilas Duracell

¿Hasta cuándo estarán vigentes las ofertas?

La edición actual de Temporada Naranja de La Comer mantiene promociones activas hasta el 18 de junio de 2026, salvo disponibilidad y condiciones aplicables por producto y sucursal.