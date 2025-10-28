Confirman fecha de la segunda temporada del live action de One Piece

Luffy y su tripulación en la segunda temporada One Piece (@onepiecenetflix/x)

Netflix anunció la mañana de este martes, la fecha de estreno de la esperada segunda temporada del live-action de One Piece, adaptación del exitoso manga de Eiichiro Oda.

¿Cuando se estrena?

A traves de una publicación en sus redes sociales, la plataforma de streaming compartió un poster donde se puede observar la Isla de Drum, hogar del próximo mugiwara que se sumará a la tripulación, Tony Tony Chopper; y en la imágen se puede observar la fecha: 10 de marzo.

En esta temporada, la tripulación de los Sombrero de Paja continuarán con su aventura en busca del One Piece entrando a la Grand Line. Se sabe que esta temporada abarcará los arcos de LogueTown, Whiskey Peak, Little Garden y la Isla de Drum.