Toy Story 5: ¿La película tiene escena post-créditos? ¡Para que no te la pierdas! Conoce si la película de Toy Story 5 tiene escena post-créditos (Pixar)

Con el estreno de Toy Story 5 en México, muchos fanáticos de esta saga se han preguntado si deberán esperarse al final de la película para ver escenas post-créditos o si podrán retirarse sin preocupación.

Este 18 de junio estrena en cines la quinta entrega de Toy Story, tras seis años desde la última película de esta saga animada, lo que ha emocionado tanto a niños como adultos.

¿Toy Story 5 tiene escena post-créditos?

Para que no te la pierdas, se ha confirmado que Toy Story 5 sí tiene escena post-créditos, por lo que si la quieres ver, tendrás que esperar hasta que finalicen los créditos.

¿Cuántas escenas post-créditos tiene Toy Story 5 y de qué tratan?

Toy Story 5 solo tiene una escena post-créditos, la cual aunque no revela que haya una nueva entrega en camino, sí resuelve algunas dudas que pueden quedar después de ver de la película.

La escena post-créditos retoma a los diferentes muñecos de Buzz Lightyear que aparecieron en la película y a quienes no se les dio un final; esta escena muestra cómo estos juguetes encuentran un dueño.

A pesar de que no es una escena que sea relevante para la trama de la película o indique futuras entregas, sí puntualiza en la enseñanza de la historia, donde ningún juguete es olvidado.

¿De qué trata Toy Story 5?

Toy Story 5 reúne a Buzz, Woody, Jessie y el resto de los juguetes para luchar contra Lilypad, una tableta de última generación que acaparará la atención de Bonnie, dejando a los juguetes abandonados.

La película enfrentará a los juguetes clásicos con la tecnología en una batalla por la atención de los niños ante una nueva forma de entretenimiento.

En esta ocasión, Toy Story 5 tendrá como protagonista a Jessie, además de contar con una canción original escrita por Taylor Swift.

¿Cuándo llegará Toy Story 5 a Disney+?

Tras el reciente estreno de Toy Story 5 en cines este jueves 18 de junio, Disney+ no ha informado cuándo estará disponible esta película en su plataforma.

Por lo que, si no te quieres perder esta última entrega del universo de Toy Story, la única opción para ver la película es en cines.