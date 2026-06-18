Así celebró Claudia Sheinbaum el segundo triunfo de México en el Mundial (Redes Sociales)

A través de sus redes sociales, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su felicidad por esta nueva victoria de la Selección Mexicana, al derrotar a Corea del Sur 1-0.

En un video que se difundió en sus cuentas oficiales, se observa a la mandataria desde las oficinas de Palacio Nacional vistiendo la playera de la escuadra azteca; en la prenda luce el número uno y en la parte superior de la espalda se puede leer la leyenda: “presidenta”.

Apoyo desde Palacio Nacional y en compañía de su esposo

En las imágenes aparece al lado de su esposo, Jesús María Tarriba Unger, con quien observa el minuto a minuto de esta contienda.

Así vivimos el gol de nuestra Selección. ¡Viva México! 🇲🇽 pic.twitter.com/0Ox3FWSYwh — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 19, 2026

Instantes después de la anotación, la presidenta se levanta de su asiento para festejar la jugada que dio la victoria al Tri, un resultado que les permitirá avanzar a una fase más del torneo.

Un mensaje de felicitación para la Selección Mexicana

A través de un breve texto, la mandataria externó su reconocimiento y aseguró que este triunfo “llena de orgullo a todo México”. Asimismo, compartió una fotografía donde se le puede ver con los brazos levantados, demostrando su apoyo y entusiasmo por este logro en el Mundial 2026.