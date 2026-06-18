Modo mamá activado Mexicana golpea con chancla gigante a aficionados en pleno Mundial

A través de las redes sociales se difundió un video que capturó la inigualable y divertida forma en que la afición mexicana celebra la temporada de futbol en Guadalajara, Jalisco, una de las sedes del Mundial 2026.

La chancla voladora en Guadalajara, sede del Mundial 2026

El ingenio y la originalidad se han desatado durante esta primera semana del Mundial y miles de imágenes de mexicanos celebrando se volvieron virales alrededor del mundo.

Nuevamente, los mexicanos han dado de qué hablar, ya que en un video reciente que circula en diversas plataformas digitales, se puede observar a una mujer con una chancla gigante, un objeto que marcó la infancia de muchos mexicanos.

Esto ocurrió en las calles de una de las sedes oficiales de la Copa de futbol, en donde cientos de fanáticos se reúnen para celebrar tras los encuentros del balompié.

Durante la grabación se puede ver entre la multitud a una señora cargando una chancla gigante confeccionada de espuma, mientras camina entre los aficionados simulando un regaño.

Nacionales y extranjeros se divierten con la chancla gigante

También se puede distinguir el gesto de dar pequeños golpes en la espalda de los ahí reunidos, imitando la clásica reprimenda de una madre mexicana hacia sus hijos por sus malos comportamientos.

Entre risas, visitantes nacionales y extranjeros se acercaban a la mujer para recibir el regaño; incluso se aprecia que las personas ahí reunidas hacían fila para poder recibir el clásico “chanclazo”. Este momento generó miles de comentarios entre los seguidores del futbol y usuarios de redes sociales.