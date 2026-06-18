Los mejores K-dramas para ver después del México vs Corea Estos son los cinco mejores k-dramas para ver después del México vs. Corea y sumergirte en esta cultura

Independientemente de quién gane el partido de México vs. Corea, aquí te compartimos cuáles son los mejores K-dramas para ver después de este enfrentamiento y continuar con la emoción coreana.

Continúa la fiebre mundialista y, tras la emoción que despertó en miles de aficionados el encuentro entre México y Corea del Sur, algunas personas han comenzado a interesarse en la cultura de este país.

Por lo que estos son algunos de los mejores K-dramas para comenzar a adentrarte en la cultura coreana y una de sus principales fuentes de entretenimiento.

Boys Over Flowers: El clásico atemporal por si quieres romance escolar y nostalgia

Boys Over Flowers es un clásico de los K-dramas, y que cualquier doramaniaco (persona que ama los dramas asiáticos) ha visto por lo menos una vez.

El K-drama está protagonizado por Koo Hye-sun y Lee Min-ho, uno de los actores coreanos más famosos y amados del país. La historia se centra en Jan-di (Koo Hye-sun), una chica común que ingresa a un colegio prestigioso, donde conoce a los cuatro chicos más populares y ricos llamados los “F4″.

Goblin: Fantasía, lágrimas y una banda sonora inolvidable

Goblin es otro clásico de los K-dramas, el cual cuenta una historia llena de fantasía donde un general es convertido en un ser inmortal, el cual necesita de una novia, quien deberá quitarle una espada en el pecho para romper su maldición.

El drama fue lanzado en 2016 y cuenta con la participación de Gong Yoo (El Juego del Calamar), Kim Go-eun, Lee Dong-wook y Yoo In-na, todos actores y actrices reconocidos en Corea del Sur.

Marry My Husband: La dosis perfecta de venganza y giros inesperados

Conocida en español como “Cásate con mi esposo”, fue transmitida en 2024 y basada en un webtoon coreano, el cual cuenta la historia de Jiwon, una mujer que pierde la vida tras descubrir que su esposo y mejor amiga la están engañando.

Sin embargo, tras morir, renace despertando 10 años antes de su muerte, por lo que a partir de entonces comienza a realizar una serie de acciones para cambiar su futuro.

Vincenzo: Acción, comedia y un antihéroe coreano-italiano que te atrapará

Vincenzo cuenta la historia de un abogado y consigliere de la mafia italiana que, tras la muerte de su jefe, regresa a Corea del Sur para recuperar un tesoro millonario escondido en un edificio.

Sin embargo, mientras intenta recuperar el tesoro también se verá envuelto en una disputa con un conglomerado corrupto, al cual, junto con una abogada de moral gris, intentarán derrotar con métodos dudosos.

Pachinko: Un drama de época

Pachinko es un drama histórico, basado en la novela homónima de Min Jin Lee, la cual narra la historia de una familia coreana que tiene que migrar a Japón a inicios del siglo XX, donde durante generaciones tendrán que luchar en contra de la pobreza, el racismo y las diferencias sociales.