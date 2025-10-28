¿Cuáles son las mejores arenas para gatos en según Profeco?: Lista completa

Mejores arenas para gato según la Profeco Especial

Todos los que somos dueños de ‘michis’ sabemos lo importante que es tener siempre un baño limpio para nuestros pequeños. En este sentido, la arena para gatos juega un papel relevante en el aseo de estos animalitos, ya que evita la propagación de malos olores y la correcta incorporación de los desechos felinos y también para el bolsillo de todos los dueños.

Y dado que se ha convertido en un artículo de primera necesidad para todo gatito, Profeco elaboró un estudio de calidad que enlista las mejores arenas para gato. El estudio evaluó aspectos como absorción, control de olores, capacidad para aglutinar heces fecales, etc.

¿Cuáles son las arenas para gato mejor evaluadas según Profeco?

Fresh Step

De acuerdo con el estudio de la Profeco, Fresh Step cumplió con casi todos los aspectos a evaluar. No obstante, uno de los puntos fuertes de esta arena es su tecnología Febreze, cuyo beneficio es la neutralización de olores en comparación con otras marcas que sólo disfrazan olores.

Arena Ecológica

Esta opción fue elegida por la Profeco debido a varios aspectos. En primera instancia su nombre comercial es ¡Hey, Karen! y destacó por su buen nivel de aglutinamiento y absorción de malos olores y su presentación de 15 kg, por lo que representa una buena opción en cuento a calidad y ahorro.

Clean and Dry

Esta marca destaca por tener un precio muy accesible al público. Además, ofrece una capacidad de aglutinación alta y también absorbe los malos olores. Es perfecta en una casa donde hay más de dos michis.

Otras arenas que entraron dentro del top de la profeco fueron:

Cat’s Best Oko Plus Arena Natural

Fancy Pets Arena Aglutinante

Fresh Step Extreme

Arm & Hamer

Purina Tidy Cats Gruming Ligera

Scoop Away Arena para gato 19 kg

PetSafe ScoopFree Arena de Cristal

¿Cómo sé qué arena es mejor para mi gato?

Como lo mencionó la Profeco, uno de los principales indicadores es la absorción de olores, pero ojo, no debe disfrazarse con el olor artificial del producto, sino que deberá neutralizar dichos aromas. Asimismo, la capacidad de aglomeración será un indicador, ya que entre más lo haga más fácil podrás recoger los desechos de tu gato y, por ende, será menor el gasto de arena.