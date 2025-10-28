Estos son los cepillos de dientes que duran más y se desgastan menos, según Profeco

¿Cuál es el mejor cepillo de dientes? Esto reveló el estudio de PROFECO

Un reciente estudio de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) ha analizado 21 modelos de cepillos dentales suaves o medios de 8 marcas distintas y definió cuáles son realmente buenos y cumplen con lo que prometen.

La instancia comparte que elegir el cepillo de dientes adecuado es clave para mantener una buena salud bucal, ya que lo usarás todos los días; sin embargo, las opciones disponibles no siempre son absolutamente recomendables.

¿Cuál es el mejor cepillo de dientes en México?

La evaluación fue más allá de la estética y la ergonomía. Se basó en el desempeño y calidad, además de:

Información comercial

Resistencia del mango

Retención de cerdas

Resistencia al tallado

Estos son los mejores cepillos de dientes de cerdas suaves

Colgate Procuidado

Colgate Recyclean

Colgate Zig-Zag Charcoal

Doraldent Bamboo

GUM Sunstar Classic 411

Oral‑B Advanced 3D White

Oral-B Clean

Estos ejemplares se destacaron por su buena retención de cerdas y mango que no se dobla con facilidad.

Estos son los mejores cepillos de dientes de cerdas medias

Clinic Inter Ortho 38

Colgate Triple Acción

Cool Shock Carbón Activado

Doraldent Mediano

Equate Clean Care

PRO Plus-Cuidado Interdental

PRO Doble Acción-Mayor Alcance

¿Cómo elegir tu cepillo de dientes?

La selección de tu cepillo de dientes debe ser una decisión de análisis, pues en él estás poniendo tu salud bucal por los siguientes seis meses. Lo que tienes que tomar en cuenta para ello es:

Elige cerdas suaves o medianas. Las duras pueden dañar tus encías o el esmalte de tus dientes.

Las duras pueden dañar tus encías o el esmalte de tus dientes. Revisa que tenga buena fijación de cerdas. Si estas se desprenden, tu cepillo perderá fuerza y no funcionará correctamente.

Si estas se desprenden, tu cepillo perderá fuerza y no funcionará correctamente. Considera el mango y el cabezal. Que tenga buen agarre y que el cabezal alcance bien zonas difíciles es importante para lograr una mejor limpieza.

Que tenga buen agarre y que el cabezal alcance bien zonas difíciles es importante para lograr una mejor limpieza. Cambia tu cepillo cada 6 meses , o antes si ves desgaste o estás enfermo. Esto te ayudará a evitar reincidencias que afecten tu salud.

, o antes si ves desgaste o estás enfermo. Esto te ayudará a evitar reincidencias que afecten tu salud. No te dejes llevar solo por la marca o el precio. Algunas marcas no tan populares ofrecen una excelente calidad a menor precio. Ejemplo de ello puede ser Doraldent.

Realizar la elección correcta de tu cepillo de dientes es sumamente importante; de esto depende una parte crucial de tu salud bucal en general. Para hacerla, puedes apoyarte de los datos de la PROFECO y de la asesoría de tu dentista.