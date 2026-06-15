Mal clima arruina Fan Fest del Mundial en CDMX y Monterrey Las fuertes lluvias en Monterrey y CDMX impidieron que se llevaran a cabo las actividades del Fan Fest en ambas ciudades (CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM)

A pesar de la emoción de los aficionados por poder ver los partidos del Mundial 2026 en los Fan Fest de las ciudades sede de este evento, el mal clima provocó que se suspendieran las actividades.

Tanto la Ciudad de México como Monterrey han sido afectadas por las fuertes lluvias que se han registrado en diferentes zonas del país este lunes 15 de junio.

Por lo tanto, junto con las inundaciones provocadas por las lluvias en estas ciudades sede del Mundial 2026, también fueron cancelados los Fan Fest de Monterrey y CDMX.

Se cancela el Fan Fest Monterrey por fuertes lluvias este 15 de junio

Las actividades en el Fan Fest de Monterrey fueron suspendidas de manera temporal este lunes 15 de junio debido a las condiciones climatológicas de la zona.

Asimismo, informaron que el cierre temporal del Fan Fest de Monterrey era para salvaguardar la seguridad de los asistentes a este evento.

“Debido a las condiciones meteorológicas que se presentan en el área metropolitana de Monterrey, y cuidando la seguridad de nuestros invitados, personal, voluntarios y aliados, el FIFA Fan Festival Monterrey permanecerá cerrado hoy lunes 15 de junio”.

Finalmente, señalaron que, para conocer si en los próximos días continuarían con regularidad las actividades dentro del FIFA Fan Festival de Monterrey, tendrían que estar al pendiente de sus canales oficiales para nuevas actualizaciones.

“Agradecemos su comprensión. Les invitamos a seguir los canales oficiales del FIFA Fan Festival Monterrey para conocer cualquier actualización adicional”, así lo informó el festival en sus redes sociales.

Aviso importante FIFA Fan Festival™️ Monterrey para hoy lunes 15 de junio. pic.twitter.com/MKXqQ2AYnw — FIFA World Cup 26™ Monterrey (@MonterreyFWC26) June 15, 2026

Lluvias apagan las pantallas: se suspende la transmisión del Irán vs. Nueva Zelanda en el Fan Fest de la CDMX

Mientras tanto, en el caso del Fan Fest de CDMX, al inicio de este lunes 15 de junio, las actividades dentro de este evento se habían realizado con normalidad, llegándose a transmitir los partidos de España vs. Cabo Verde, Bélgica vs. Egipto y Arabia Saudita vs. Uruguay.

Sin embargo, durante la tarde de este lunes 15 de junio, empezó a llover fuertemente en la CDMX y, aunque inicialmente algunos aficionados continuaron en el Fan Festival a pesar del mal clima, alrededor de las 5:00 de la tarde los organizadores informaron que no se transmitiría el partido de Irán vs. Nueva Zelanda, que iniciaría a las 19:00 horas, derivado de las condiciones climáticas.

“Se suspende la transmisión en nuestra pantalla del partido Irán vs. Nueva Zelanda”, informó el Fan Fest de la Ciudad de México en sus redes sociales.

Asimismo, el Fan Fest de la CDMX no ha compartido nueva información sobre si este martes 16 de junio las actividades se realizarán con normalidad.