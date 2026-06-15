Martes de Frescura de Walmart HOY 16 de junio: frutas, verduras y carnes que conviene aprovechar esta semana

Llega el martes y llegan los ahorros con la nueva edición del Martes de Frescura de Walmart, una campaña enfocada en frutas, verduras y carnes que busca aliviar un poco el gasto semanal.

Para este 16 de junio, la cadena mantiene precios especiales y promociones en productos frescos tanto en tienda física como en canales digitales, aunque el surtido y los montos pueden cambiar según la ciudad y disponibilidad.

Productos que no puedes dejar pasar del Martes de Frescura

Entre los productos que más aparecen en monitoreos de promociones recientes y catálogos activos hay varias opciones que suelen terminar rápido porque forman parte de la despensa cotidiana.

Frutas y verduras en oferta en Walmart

Cebolla blanca 24 pesos el kilo

Ajo orgánico 44.90 pesos el kilo

Lechuga orejona 82 pesos el kilo

Champiñones 10.90 pesos el kilo

Perejil liso 10.90 la pieza

Chile poblano 89 peso el kilo

Melón valenciano 34 pesos el kilo

Manzana Gala 59 pesos el kilo

Papa blanca 63 pesos el kilo

Papaya maradol 42.90 pesos el kilo

Manzana granny 39 pesos el kilo

Zanahoria 18 pesos el kilo

Fresas 78 pesos los 454 g

Tomates nature 56 pesos los 283 g

Espinaca 52 pesos los 280g

Cilantro 11 pesos la pieza

Jícama 24 pesos el kilo

Walmart recuerda que los precios pueden variar dependiendo de la sucursal y la disponibilidad regional, por lo que conviene revisar antes de cerrar la compra.

Carnes, pollo y pescado en oferta en Walmart

Arrachera de res 186 pesos los 660 g

Alitas de pollo adobadas 89 pesos la charola de 900 g

Chorizo de cerdo 99 pesos los 500g

Carne de res para hamburguesa 90 pesos las 8 piezas

Arrachera de res 169 pesos los 600g

Pechuga sin hueso 172 pesos de 600 a 700 g

Camarón coctelero 185 pesos los 500 g

Carne para hamburguesa Dolores 59 pesos

Medallón de atún 134 pesos los 304 g

Camarones empanizados 199 pesos los 500 g

Mariscos selectos 242 pesos por kilo

Medallones de camarón empanizados 152 pesos los 400 g

Filete de atún fresco 299 pesos los 400 g

Arrachera de res SuKarne marinada ligera 218 pesos los 600 g

Chambarete de res 109 pesos la charola de 700 a 800 g

Cómo aprovechar mejor el Martes de Frescura

Comparar precios por kilo y no por pieza

Revisar disponibilidad desde temprano

Priorizar frutas y verduras de consumo rápido

Aprovechar productos de temporada

Evitar compras impulsivas fuera de la lista

Ofertas como las del Martes de Frescura de Walmart siguen ganando búsquedas porque convierten algo muy simple en un apoyo familiar. No dejes pasar la oportunidad de llevar productos de calidad pagando menos.