Mundial 2026: los momentos más virales de la primera semana de partidos...¡de nuevo México vence a la IA!

Los momentos más virales del Mundial en México Foto: La Crónica

El arranque del Mundial de 2026 apenas comenzó y México ya está demostrando por qué es considerado uno de los países más apasionados, impredecibles...¡y surrealistas del planeta!

Mientras las selecciones disputan sus primeros partidos, las calles mexicanas se han convertido en el escenario de una serie de momentos tan insólitos que han conquistado las redes sociales y provocado miles de reacciones dentro y fuera del país.

La Copa del Mundo está regalando escenas que reflejan el peculiar humor mexicano y la capacidad de convertir el Mundial en la mejor experiencia de la vida y en una galería de escenas dignas de convertirse en memes...¡Y eso que apenas va una semana!

El pato con la camiseta de México que se convirtió en la mascota no oficial del Mundial

Uno de los episodios más comentados ocurrió en la Ciudad de México, donde un pato caminando tranquilamente por la vía pública apareció vistiendo la camiseta de la Selección Mexicana. Su nombre es Merlín y se ha convertido en el pato más famoso del Mundial.

Las imágenes se viralizaron en cuestión de horas y miles de usuarios en redes sociales comenzaron a pedir que el ave fuera nombrada la mascota no oficial del Tri.

La pasión por nuestros colores no distingue especie. 😅



Te queremos mucho, patito Incondicional. 🫶🪿#SomosMéxico pic.twitter.com/JzkYtyNS3T — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 13, 2026

La escena, que parece salida de una película de comedia, se convirtió rápidamente en uno de los símbolos de este arranque mundialista y reafirmó la creatividad que caracteriza a los aficionados mexicanos.

La extraña pelea entre conos de tránsito durante los festejos

Las celebraciones por el triunfo de México también dejaron otro momento que ya forma parte del anecdotario del Mundial.

En las inmediaciones del Ángel de la Independencia, uno de los principales puntos de reunión de los aficionados en la capital del país, se registró una peculiar “pelea” entre dos conos de tránsito.

AFICIONADOS MEXICANOS CELEBRAN TRIUNFO EN EL MUNDIAL CON CURIOSA PELEA DE CONOS



La victoria de México en su debut mundialista desató celebraciones en distintos puntos del país.



Una de las imágenes más llamativas se registró en el Ángel de la Independencia, donde un grupo de… pic.twitter.com/k1bKLwgMUa — Alerta Noticias (@alertanoti) June 12, 2026

Los asistentes comenzaron a animar la escena como si se tratara de un combate deportivo. Los videos fueron compartidos miles de veces y provocaron una oleada de comentarios que definieron el momento como una muestra del “realismo mágico mexicano”.

Los reporteros ‘víctimas’ de la afición mexicana

Las transmisiones en vivo de distintos medios de comunicación tampoco escaparon al ambiente festivo.

En varios enlaces televisivos quedaron registradas escenas improvisadas y momentos inesperados protagonizados por aficionados que irrumpieron en las tomas para bailar, cantar o bromear frente a las cámaras.

🇲🇽🇮🇹 | Un grupo de mexicanos agarraron a un periodista italiano que estaba transmitiendo en vivo y lo lanzaron por los aires.



Al final les pidió que dijeran algo en italiano y uno respondió: 'Spaghetti a la boloñesa'😭 pic.twitter.com/0RHeYNZStD — Sergio 🇫🇷 (@Seergiot3ck) June 12, 2026

Incluso algunos reporteros terminaron formando parte de las celebraciones, generando imágenes que rápidamente fueron compartidas en plataformas digitales.

La espontaneidad de las escenas desató una euforia global sobre el ambiente que se vive en México durante la Copa del Mundo...¡Y vaya que los mexicanos ponemos el ambiente donde quiera que vayamos!

Reportero de Corea es sorprendido en Vivo por una mexicana querendona.

🎉🇲🇽pic.twitter.com/HgLmUD63LP — Santy Así Mero! (@SantyRuize) June 12, 2026

Prácticamente ningún reportero que cubre el Mundial en las calles de México ha podido escapar de la euforia de los aficionados.

Las transmisiones en vivo se han llenado de personas bailando, cantando, agitando banderas o improvisando coreografías frente a las cámaras y hasta levantando a los reporteros por los aires.

El fenómeno de los aficionados surcoreanos y su química con los mexicanos

Otra de las historias que más comentarios ha generado es el inesperado cariño que los mexicanos han mostrado hacia los seguidores de Corea del Sur.

Los aficionados de Corea del Sur no podían entrar con el tequila rumbo al estadio, así que se la empezaron a tomar entre todos y después invitaron a los mexicanos a beber también JAJAJAJAJA.



Es el mejor Mundial de la historia. pic.twitter.com/ljQNrBHq3z — Roberto Haz (@tudimebeto) June 12, 2026

Videos compartidos en redes muestran abrazos, cánticos, fotografías y hasta besos apasionados entre aficionados de ambos países. En algunos casos, los seguidores surcoreanos fueron cargados en hombros y lanzados al aire en medio de la euforia colectiva.

Lo de los coreanos con las mexicanas se está yendo de madre. En 9 meses vamos a ver que sale de ahí 😂 pic.twitter.com/CkNu9dJhUe — Torren (@Torren__) June 13, 2026

La relación entre ambas aficiones rápidamente se convirtió en tendencia y dio pie a miles de memes y comentarios humorísticos. Ejemplo de ello, es una mujer surcoreana que vio a 3 mexicanos con máscara luchando sobre Reforma y no pudo contenerse para saltar sobre los tres “luchadores” de una manera simplemente genial:

🚨 MUJER COREANA SE HACE TENDENCIA EN SU PAÍS



Después de que vio a 3 Mexicanos practicando la Lucha Libre y no se aguantó las ganas de aventarse una plancha.



Se confirma que México está de Moda... pic.twitter.com/JELiurB17u — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) June 14, 2026

Sin embargo, también surgieron episodios polémicos. Una influencer surcoreana denunció haber sufrido un acto de racismo en el Estadio Guadalajara durante el encuentro entre Corea del Sur y República Checa, un hecho que abrió la conversación sobre la necesidad de mantener un ambiente de respeto e inclusión durante el torneo.

Las mexicanas en Guadalajara ya están haciendo más por resolver la crisis de natalidad de Corea del Sur que todos los programas gubernamentales coreanos juntos.



El Mundial es lo mejor que le ha pasado a la humanidad, JAJAJA. 🇲🇽🇰🇷 pic.twitter.com/9u0DICoB9R — Sergio 🇫🇷 (@Seergiot3ck) June 13, 2026

Lanzamiento de personas por los aires

Esto debería ser considerado un deporte olímpico...¡yaaaa! Pues el lanzamiento de personas se ha convertido en el sello distintivo de este Mundial. Tanto extranjeros como compatriotas, nadie se salva de festejar el estar en territorio mexicano y vivir la bonita experiencia de ser lanzado por los aires.

En Guadalajara encontraron a un aficionado coreano... y decidieron lanzarlo por los aires. 😅 pic.twitter.com/OO5pD3uDg7 — Paralelo 19 (@Paralelo19_MX) June 12, 2026

¡México le vuelve a ganar a la IA!

La Copa del Mundo de 2026 apenas está comenzando, pero el país ya ha demostrado que el fútbol en México no se limita a las canchas de fútbol o los estadios...¡El fútbol se vive donde sea y a la hora que sea!

Los aficionados mexicanos han convertido las calles, plazas y puntos de reunión en escenarios de celebración permanente, son escenas que jamás podrían replicarse en otro lugar del planeta.

Y lo que más resalta de esta fiesta futbolera en nuestro territorio, es que México está construyendo un relato paralelo al de los partidos: el de un país que sabe celebrar el fútbol con un estilo único y profundamente humano y no con detenciones arbitrarias y medidas de seguridad con tintes racistas (cof...cof...cof).