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Mundial 2026 en México: un pato con la camiseta del Tri, una pelea entre conos y la conexión con aficionados coreanos protagonizan los momentos más virales y surrealistas de la Copa del Mundo...¡Porque México sólo hay uno!

Mundial 2026: los momentos más virales de la primera semana de partidos...¡de nuevo México vence a la IA!

Por Fernando Huacuz
Los momentos más virales del Mundial en México
Los momentos más virales del Mundial en México Foto: La Crónica

El arranque del Mundial de 2026 apenas comenzó y México ya está demostrando por qué es considerado uno de los países más apasionados, impredecibles...¡y surrealistas del planeta!

Mientras las selecciones disputan sus primeros partidos, las calles mexicanas se han convertido en el escenario de una serie de momentos tan insólitos que han conquistado las redes sociales y provocado miles de reacciones dentro y fuera del país.

La Copa del Mundo está regalando escenas que reflejan el peculiar humor mexicano y la capacidad de convertir el Mundial en la mejor experiencia de la vida y en una galería de escenas dignas de convertirse en memes...¡Y eso que apenas va una semana!

El pato con la camiseta de México que se convirtió en la mascota no oficial del Mundial

Uno de los episodios más comentados ocurrió en la Ciudad de México, donde un pato caminando tranquilamente por la vía pública apareció vistiendo la camiseta de la Selección Mexicana. Su nombre es Merlín y se ha convertido en el pato más famoso del Mundial.

Las imágenes se viralizaron en cuestión de horas y miles de usuarios en redes sociales comenzaron a pedir que el ave fuera nombrada la mascota no oficial del Tri.

La escena, que parece salida de una película de comedia, se convirtió rápidamente en uno de los símbolos de este arranque mundialista y reafirmó la creatividad que caracteriza a los aficionados mexicanos.

La extraña pelea entre conos de tránsito durante los festejos

Las celebraciones por el triunfo de México también dejaron otro momento que ya forma parte del anecdotario del Mundial.

En las inmediaciones del Ángel de la Independencia, uno de los principales puntos de reunión de los aficionados en la capital del país, se registró una peculiar “pelea” entre dos conos de tránsito.

Los asistentes comenzaron a animar la escena como si se tratara de un combate deportivo. Los videos fueron compartidos miles de veces y provocaron una oleada de comentarios que definieron el momento como una muestra del “realismo mágico mexicano”.

Los reporteros ‘víctimas’ de la afición mexicana

Las transmisiones en vivo de distintos medios de comunicación tampoco escaparon al ambiente festivo.

En varios enlaces televisivos quedaron registradas escenas improvisadas y momentos inesperados protagonizados por aficionados que irrumpieron en las tomas para bailar, cantar o bromear frente a las cámaras.

Incluso algunos reporteros terminaron formando parte de las celebraciones, generando imágenes que rápidamente fueron compartidas en plataformas digitales.

La espontaneidad de las escenas desató una euforia global sobre el ambiente que se vive en México durante la Copa del Mundo...¡Y vaya que los mexicanos ponemos el ambiente donde quiera que vayamos!

Prácticamente ningún reportero que cubre el Mundial en las calles de México ha podido escapar de la euforia de los aficionados.

Las transmisiones en vivo se han llenado de personas bailando, cantando, agitando banderas o improvisando coreografías frente a las cámaras y hasta levantando a los reporteros por los aires.

El fenómeno de los aficionados surcoreanos y su química con los mexicanos

Otra de las historias que más comentarios ha generado es el inesperado cariño que los mexicanos han mostrado hacia los seguidores de Corea del Sur.

Videos compartidos en redes muestran abrazos, cánticos, fotografías y hasta besos apasionados entre aficionados de ambos países. En algunos casos, los seguidores surcoreanos fueron cargados en hombros y lanzados al aire en medio de la euforia colectiva.

La relación entre ambas aficiones rápidamente se convirtió en tendencia y dio pie a miles de memes y comentarios humorísticos. Ejemplo de ello, es una mujer surcoreana que vio a 3 mexicanos con máscara luchando sobre Reforma y no pudo contenerse para saltar sobre los tres “luchadores” de una manera simplemente genial:

Sin embargo, también surgieron episodios polémicos. Una influencer surcoreana denunció haber sufrido un acto de racismo en el Estadio Guadalajara durante el encuentro entre Corea del Sur y República Checa, un hecho que abrió la conversación sobre la necesidad de mantener un ambiente de respeto e inclusión durante el torneo.

Lanzamiento de personas por los aires

Esto debería ser considerado un deporte olímpico...¡yaaaa! Pues el lanzamiento de personas se ha convertido en el sello distintivo de este Mundial. Tanto extranjeros como compatriotas, nadie se salva de festejar el estar en territorio mexicano y vivir la bonita experiencia de ser lanzado por los aires.

¡México le vuelve a ganar a la IA!

La Copa del Mundo de 2026 apenas está comenzando, pero el país ya ha demostrado que el fútbol en México no se limita a las canchas de fútbol o los estadios...¡El fútbol se vive donde sea y a la hora que sea!

Los aficionados mexicanos han convertido las calles, plazas y puntos de reunión en escenarios de celebración permanente, son escenas que jamás podrían replicarse en otro lugar del planeta.

Y lo que más resalta de esta fiesta futbolera en nuestro territorio, es que México está construyendo un relato paralelo al de los partidos: el de un país que sabe celebrar el fútbol con un estilo único y profundamente humano y no con detenciones arbitrarias y medidas de seguridad con tintes racistas (cof...cof...cof).

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