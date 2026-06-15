Oliver Tree y Gaspi Excentricidad, millones de fans y un final trágico: La historia de Oliver Tree y Gaspi (Instagram: @olivertree y @gaspipd)

La muerte del cantante lleno de excentricidad Oliver Tree, y del youtuber argentino con millones de fans Gaspi, ha dejado en shock a sus seguidores y fans luego de que ambos perdieran la vida en un accidente de helicóptero ocurrido en Río de Janeiro, Brasil.

Tras darse a conocer la noticia, una de las preguntas que surgió entre los fanáticos fue qué hacían ambos a bordo de la aeronave.

De acuerdo con la información difundida por medios internacionales, los dos se encontraban en el país sudamericano participando en actividades profesionales y de entretenimiento.

¿Quién era Oliver Tree?

Oliver Tree fue un cantante, productor y creador de contenido originario de Santa Cruz, California, reconocido por su estilo excéntrico, su característico corte de cabello y una propuesta artística que combinaba música, humor y sátira.

A lo largo de su carrera se convirtió en una figura viral en plataformas como YouTube, TikTok y Spotify gracias a canciones como Life Goes On y Miss You, que acumuló millones de reproducciones.

El artista desarrolló una carrera marcada por personajes extravagantes, videoclips llamativos y una fuerte presencia en redes sociales. Entre sus producciones destacan los álbumes Cowboy Tears, Alone in a Crowd y Love You Madly Hate You Badly.

Además, colaboró con artistas de distintos géneros y llegó a obtener un récord Guinness por construir el patín más grande del mundo.

¿Quién era Gaspi?

Gaspar Prim Díaz, mejor conocido como Gaspi, fue un streamer, youtuber argentino que alcanzó gran popularidad por sus videos callejeros improvisados que se caracterizaban por su humor en sus entrevistas espontáneas, lo que lo convirtió en una de las figuras más reconocidas del entretenimiento digital en Argentina.

Con casi tres millones de suscriptores en YouTube, Gaspi construyó una comunidad de seguidores gracias a su personalidad desenfadada y a su característico saludo “Buenass”, que se convirtió en una de sus frases célebres que le dieron identidad en el mundo del internet.

Un viaje relacionado con proyectos en Brasil

Según la información de distintos medios, Oliver Tree había viajado a Brasil como parte de su gira LOVE YOU MADLY, HATE YOU BADLY WORLD’S FIRST WORLD TOUR. Aunque el artista había aprovechado la estancia donde estaba realizando contenido para sus redes sociales antes del accidente.

Por su parte, Gaspi se encontraba en Brasil por cuestiones estrictamente laborales y de filmación. Para llevar a cabo sus nuevas ideas, el creador digital viajaba con el cineasta Lucas Vignale, una figura destacada en la producción de videoclips musicales urbanos, quien también falleció en el accidente.