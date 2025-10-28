Estos son los enjuagues bucales que no tienen flúor y están palomeados por PROFECO

Las mejores marcas de enjuague bucal según PROFECO

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) realizó un análisis sobre decenas de productos de higiene bucal, descubriendo cuáles cumplen de forma óptima con lo que anuncian y cuáles destacan en su rama. Esto es todo lo que necesitas saber para elegir el enjuague bucal ideal para el cuidado bucal que necesitas.

Para llevar a cabo esta evaluación, fueron analizados diversos factores, los cuales incluyeron:

Actividad antimicrobiana: se midió qué tan bien elimina bacterias tras 30 o 60 segundos de uso

se midió qué tan bien elimina bacterias tras 30 o 60 segundos de uso Contenido de flúor: se midió que las concentraciones correspondieran con lo anunciado

se midió que las concentraciones correspondieran con lo anunciado Veracidad de etiquetado e información al consumidor: se verificaron datos como contenido neto, país de origen, advertencias, etc.

se verificaron datos como contenido neto, país de origen, advertencias, etc. Categoría de uso: ya sean enjuagues generales, para blanquear, para niños o antibacterianos, la PROFECO los separó para hacer un mejor análisis

¿Cuál es la mejor marca de enjuague bucal según PROFECO?

Dentro de las marcas que resultaron mejor evaluadas por la Procuraduría están:

Oral‑B Complete: alta concentración de flúor y buena actividad antibacteriana

alta concentración de flúor y buena actividad antibacteriana Colgate Total 12 Clean Mint: cumplió con 100% efectividad antimicrobiana y buen nivel de flúor

cumplió con 100% efectividad antimicrobiana y buen nivel de flúor Listerine Anticaries Zero Alcohol: buena opción sin alcohol

buena opción sin alcohol Dental Max: buena opción económica respecto al tamaño, buen desempeño en general

buena opción económica respecto al tamaño, buen desempeño en general Equate: alternativa accesible que también entró en la lista de opciones recomendadas

¿Cuál es el mejor enjuague bucal con flúor según PROFECO?

El flúor es esencial para fortalecer el esmalte dental y prevenir caries. Si lo que tus dientes necesitan es esta fórmula, los enjuagues bucales con mayor contenido de flúor son:

Oral-B Complete : 236 mg/L

: 236 mg/L Colgate Total 12 : 233 mg/L

: 233 mg/L Listerine Cuidado Total: 224 mg/L

Tienes que tomar en cuenta que no todos tenemos las mismas necesidades respecto a la salud dental y que todo en exceso puede llegar a ser dañino. Consulta con tu dentista si este tipo de enjuagues son los que necesitas.

¿Cómo debo elegir el mejor enjuague bucal para mí?

La importancia de elegir el producto que necesitas, es priorizar tu cuidado diario; esto sin dejar de lado que el enjuague bucal es solo un complemento al cepillado y al uso de hilo dental, no un sustituto.

La recomendación general es consultar con tu dentista para determinar el enjuague bucal adecuado y seguir las instrucciones del fabricante para maximizar beneficios.

Algunos tips que pueden ayudarte a elegir son:

Verificar que cumpla con normativas como la NOM‑013‑SSA2‑2015 cuando aplique

Asegúrate de que el frasco indique contenido neto, país de origen, ingredientes claros

Verifica para qué lo necesitas (blanqueamiento, control de placa, uso infantil, etc) y sigue las sugerencias de esta guía

Para elegir un enjuague bucal que realmente funcione, no lo hagas solo por su precio o sabor, tómate un momento para revisar lo que hay en sus ingredientes.