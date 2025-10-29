Arabia Saudita lanza proyecto del Neom Stadium: el primer estadio suspendido en el cielo

Render del NEOM Stadium en Aarabia Saudita Foto: Especial

Arabia Saudita una vez más nos demuestra que no escatima en cuanto a megaproyectos arquitectónicos y de vanguardia, ya que dio a conocer esta semana las imágenes y especificaciones del NEOM Sky Stadium, el audaz proyecto de estadio “suspendido” dentro de la megaciudad futurista The Line.

El proyecto parece bastante ambicioso, y nos es para menos, pues este país siempre se ha caracterizado por su arquitectura direccionada hacia el futurismo, por lo que los renders muestran una estructura que, de materializarse tal como se presenta, se elevaría 350 metros sobre el suelo y ofrecería una experiencia visual única: un campo de fútbol flotando literalmente en el horizonte del desierto.

¿Qué características tendrá este super estadio?

En primer lugar, el estadio está diseñado para albergar a unos 46 mil espectadores y forma parte de la candidatura saudí para llevar a cabo partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2034.

De acuerdo con la información publicada junto con la presentación, la instalación estaría integrada en el núcleo vertical de The Line y funcionaría con energía 100% renovable, la cual aprovechará sistemas solares y eólicos, además de quedar conectada mediante elevadores y cápsulas de transporte de alta velocidad.

La inversión estimada supera los mil millones de dólares y la fecha prevista en los comunicados apunta a una finalización será en el año 2032.

Los materiales difundidos describen un estadio con un techo LED de aspecto cracked-glass, que es un mosaico lumínico que se extiende desde la propia ciudad hacia la cubierta, y plataformas de acceso que formarían parte del paisaje vertical de The Line.

La comunidad técnica plantea preguntas abiertas: ¿cómo se gestionará la seguridad estructural frente a vientos fuertes a 350 m de altura? Los responsables a cargo de este mega proyecto, señalaron que aseguraron que la estructura cumplirá con los estándares internacionales de accesibilidad y seguridad, además de contar con transporte eléctrico interno y conexión directa al tren de alta velocidad de The Line.

Tal parece que este estadio podría convertirse en el próximo referente del deporte y la sostenibilidad, pues combinará ingeniería avanzada, diseño ecológico y ambición tecnológica, pero eso lo veremos materializado hasta el 2032.