Ni millennial ni centennial, probablemente eres un zillennial y no lo sabías; estas son la edad y características de la microgeneración

¿Has llegado a sentir que no encajas mucho con el estereotipo de los millennials, pero tampoco con los Z o los centennials? Bueno, no eres el único que no sabe exactamente dónde pararse.

De ahí que los expertos abrieran una nueva brecha para los zillennials, una microgeneración que se ha convertido en el nuevo objeto de análisis cultural, social y hasta comercial, debido a que somos el puente vivo entre dos mundos que cambiaron radicalmente en menos de una década.

¿Qué son los zillennials y por qué son la nueva moda?

Los zillennials son personas nacidas aproximadamente entre 1992 y 2002, dependiendo de la fuente. Se les considera una microgeneración porque están justo en la frontera entre los millennials y la generación Z.

No encajan completamente en ninguno de los dos grupos, y eso los convierte en una especie de “generación bisagra”.

Por un lado, vivieron una infancia sin celulares o tablets; por otro, su adolescencia ya estaba empapada de las primeras redes sociales, memes y el primer boom de la cultura digital.

En pocas palabras: recuerdan que no podían usar el teléfono y el internet al mismo tiempo, pero dominan TikTok y entienden qué es “six-seven”.

La generación que creció entre lo mejor de dos mundos

Uno de los rasgos más interesantes de los zillennials es que vivieron el cambio tecnológico más acelerado de la historia reciente.

Tuvieron juguetes físicos

Salieron a jugar escondidillas o stop

Pasaron de Messenger a WhatsApp

Dejaron MySpace y Hi5 para usar Facebook e Instagram

Vieron nacer a los primeros influencers

Esta dualidad los hace especialmente adaptables: tienen raíces analógicas, pero tambien reflejos digitales.

A diferencia de otras generaciones más “definidas”, los zillennials suelen sentirse fuera de lugar en las etiquetas tradicionales.

No son completamente millennials (porque no crecieron sin internet), pero tampoco generación Z (porque sí conocieron un mundo sin redes sociales).

Ese limbo generacional ha provocado que muchos los consideren una “generación invisible”, aunque cada vez tienen más presencia en estudios, marketing y cultura digital.

Características clave de los zillennials

Hiperconectados, pero a la vez con distancia

Usan la tecnología todos los días, pero no la idealizan. Mantienen una relación de amor-odio con redes sociales y apps.

Son nostalgicos

Crecieron con contenido de los 2000, lo que explica su fascinación por lo retro.

Flexibilidad social y cultural

Son capaces de adaptarse a diferentes contextos, tanto laborales como sociales, gracias a su posición intermedia.

Poder de consumo atractivo

Las marcas los buscan porque combinan estabilidad económica con hábitos digitales muy activos.