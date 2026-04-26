Exatlón México EN VIVO: ¿quién salió eliminado HOY, domingo 26 de abril?

¿Quién gana Exatlón México hoy 3 de abril? Foto: Especial

Este domingo 26 de abril, un nuevo atleta tuvo que decir adiós, dejando emociones encontradas y un capítulo que ya es de los más comentados de la temporada en una der las noches más intensas de Exatlón México.

Este capítulo resultó especialmente interesante, das las situaciones y competencias ocurridas en la semana.

¿Quién fue eliminado de Exatlón México hoy 26 de abril?

Todo apunta a que la atleta Valery Carranza sería la eliminada de esta jornada. La salida, aún no confirmada oficialmente al momento de la transmisión, se basa en spoilers que han circulado en las últimas horas y que coinciden en un mismo nombre.

La posible eliminación no sería menor: Carranza es considerada una competidora fuerte dentro del equipo azul, por lo que su salida representaría un golpe directo al equilibrio del reality en su etapa decisiva.

Sin embargo, los spoilers más consistentes coinciden en que una mujer del equipo azul abandonaría la competencia, siendo Valery Carranza el nombre que más se repite en filtraciones recientes.

Esta eliminación llegades pués de semanas donde el equipo azul ha perdido piezas importantes, debilitando su estructura frente a unos rojos más sólidos.

En breve te decimos quién fue el eliminado de este domingo 26 de abril.