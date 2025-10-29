Asesinan a “Tello” Higuera Jr., cantante y sobrino del líder de Los Tucanes de Tijuana

Eleuterio “Tello” Higuera Jr El cantante fue secuestrado

Eleuterio “Tello” Higuera Jr., vocalista de Los Incomparables de Tijuana y supuesto sobrino de Mario Quintero —líder de Los Tucanes de Tijuana, de acuerdo con información de Univision— fue hallado muerto dos días después de haber sido reportado como desaparecido.

¿Qué le pasó a “Tello” Higuera Jr?

De acuerdo con los primeros reportes, el joven músico fue privado de la libertad mientras amenizaba un evento familiar en la colonia Aztlán, en Rosarito, Baja California.

Los primeros reportes indican un grupo armado irrumpió en el salón donde tocaba la banda y sometió a los presentes. Algunos integrantes lograron escapar, pero “Tello” fue llevado por los agresores. Su cuerpo apareció en la zona de La Gloria, al sur de Tijuana.

Hasta el momento, las autoridades de Baja California no han informado sobre personas detenidas ni una línea de investigación concreta. De manera preliminar, se reporta que el crimen podría estar vinculado a células delictivas que operan en la región, aunque esta hipótesis no ha sido confirmada oficialmente.

Comunicado oficial de Los Incomparables de Tijuana sobre la muerte de Tello Higuera

La agrupación a la que pertenecía el joven cantante publicó un comunicado en el que expresó su dolor por la pérdida.

“Con el corazón roto y una tristeza inmensurable, lamentamos profundamente tener que comunicar el fallecimiento de nuestro querido compañero Tello Higuera Jr. Su pasión, su talento y su espíritu vibrante fueron esenciales en cada acorde, en cada canción y en cada presentación que compartimos”, escribieron en redes sociales.

Los músicos también agradecieron las muestras de cariño de fans y colegas, al tiempo que pidieron respeto ante el momento de duelo que atraviesan.