¡¿Habrá Pepsilindros para el Mundial?! Cómo, cuándo y dónde conseguirlos en México

¡¿Habrá Pepsilindros para el Mundial?! Esto es todo lo que tienes que saber sobre la nueva edición; cómo, cuándo y dónde conseguirlos en México

El fenómeno de los Pepsilindros fue inolvidable; incluso a la fecha, son objetos recordados con aprecio por aquellos quienes nacimos en los 90. Esta tarde, un rumor ha envuelto las redes sociales, mencionando que habrá un toque “mágico” que los conectará con el Mundial 2026.

De acuerdo con presuntas filtraciones recientes, estos icónicos vasos regresarán a las tienditas en México, apostando por una fórmula que mezcla nostalgia, coleccionismo y marketing deportivo.

Los nuevos modelos tendrían diseños especiales inspirados en el torneo, además de detalles interactivos que los harán más atractivos para las nuevas generaciones.

Así serían los nuevos Pepsilindros del Mundial 2026

Aunque no hay confirmación oficial completa, las filtraciones apuntan a:

Diseños temáticos del Mundial 2026

Posibles efectos con cambios con temperatura

Distribución en todas las tienditas de la esquina y puntos de venta masivos

y puntos de venta masivos Dinámica de compra ligada a productos Pepsi

Este relanzamiento buscaría repetir la fórmula clásica: comprar refrescos, juntar elementos y canjear por el cilindro.

Los nuevos pepsilindros mundialistas



Que están llegando a las tienditas.

Cambian de color con el agua fría 😱😱 pic.twitter.com/OiRw5o3wSG — VASOS DE CINE Y COLECCIONABLES (@vasosdecineyco1) April 15, 2026

¿Cuándo lanzarán los Pepsilindros 2026 y cuánto costarán?

Hasta ahora, no hay fecha oficial ni precio confirmado. Sin embargo, si se repite la lógica histórica, podrían obtenerse juntando tapas y pagando una cantidad simbólica, lo que reforzaba su accesibilidad.

El Mundial 2026, el escenario perfecto para el regreso de los Pepsilindros

El contexto no podría ser más ideal. México será uno de los países anfitriones del Mundial 2026, lo que convierte a los Pepsilindros mágicos en el regreso de uno de los objetos más icónicos del consumo pop.