Álbum Panini Mundial 2026: esta tienda tiene el menor precio con paquete incluido de 100 sobres

Dónde comprar el álbum Panini Mundial 2026 más barato Fotoarte: La Crónica

Por fin terminó la espera: cuatro años después, las y los aficionados del deporte más popular del planeta podrán disfrutar una nueva edición de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA, que en este 2026 se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos.

Con el Mundial, también llega otra de las cosas más esperadas por las y los fanáticos del balompié: el tradicional Álbum Panini, el cual tendrá dos ediciones este año, el de pasta suave (o normal), así como una versión de pasta dura, ideal para las y los coleccionistas.

¿Qué precio tendrá el álbum Panini del Mundial 2026?

Para desgracia y malestar de las y los aficionados del futbol, esta edición del álbum Panini del Mundial será exponencialmente más caro que el de ediciones anteriores de la referida gesta deportiva.

El precio del álbum en pasta suave será de 99 pesos, mientras que, el de pasta dura, será de 349, en moneda nacional.

En tanto, los sobres tendrán un precio individual de 25 pesos, mientras que, el paquete de 10 sobres, costará 250, sin que haya un descuento por mayor cantidad.

En Qatar 2022, por ejemplo, el sobre individual tenía un costo de 18 pesos; mientras que, en Rusia 2018, costaban 14.

¿En qué tiendas venderán el álbum de Panini del Mundial 2026?

El álbum del Mundial 2026 se venderá en México a partir del 30 de abril en tiendas departamentales y supermercados como Liverpool, Soriana, Sanborns, librerías Gandhi y Costco.

Además, se venderá en tiendas deportivas como Innovasport y plataformas electrónicas como MercadoLibre, Amazon y el sitio web oficial de Panini.

Precios álbum Panini 2026:

Sobre: 25 pesos

Álbum pasta suave: 99 pesos

Álbum pasta dura: 349 pesos

Paquete de 10 sobres: 250 pesos

Paquete de 100 sobres: 2,500 pesos

Álbum pasta dura con 100 sobres: 2,999 pesos

Esta tienda tiene el menor precio en el álbum Panini: es el paquete que incluye 100 sobres

A pesar de que el precio es idéntico en todas las tiendas departamentales y supermercados, hay una donde el paquete del álbum de tapa dura con 100 sobres es más barato que en otros puntos de venta.

Se trata de City Club, que tiene esa edición en 2 mil 914.53 pesos, por lo que es 85 pesos más económica que en el resto de las tiendas, donde cuesta 2 mil 999 pesos en moneda nacional.

Esos 85 pesos de ahorro, alcanzarían para comprar otros tres sobres individuales, los cuales incluyen 5 estampas.

Así que ahora ya lo sabes, si tienes la intención de comprar el álbum Panini del Mundial 2026, en esta tienda está la opción más económica para adquirirlo.