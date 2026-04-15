Exatlón México, Batalla Colosal: ¿Quién gana hoy 15 de abril? El premio de esta noche son boletos para ver a Christian Nodal; conoce quién gana hoy en Exatlón México (Exatlón México)

Esta noche Rojos y Azules se enfrentarán en la Batalla Colosal por la oportunidad de ganar boletos para ver a Christian Nodal en concierto; conoce quién gana hoy en Exatlón México.

Continúa la semana 29 en Exatlón México y, mientras los Azules han dominado las últimas competiciones, los Rojos intentarán recuperarse en el desafío de hoy implementando nuevas estrategias.

Junto con la Batalla Colosal, esta noche también se disputarán dos Power Token femeniles, por lo que aquí te compartimos cuáles son los rumores y spoilers sobre el ganador de hoy, 15 de abril, en Exatlón México.

¿Quién gana la Batalla Colosal en Exatlón México hoy, 15 de abril?

Tras ganar la Villa 360 y el Duelo de los Enigmas, además de la victoria de Alexis Vargas por el Power Token masculino, el equipo Azul se mantiene como el favorito para ganar la Batalla Colosal.

Sin embargo, los Rojos se encuentran impacientes por hacerse de un triunfo para deshacerse de la mala racha que han mantenido en semanas anteriores, planteándose nuevas estrategias para ganar.

Por lo que, de acuerdo con diferentes rumores y spoilers en redes sociales, así como lo compartido por conocedores, quien gana la Batalla Colosal este miércoles 15 de abril será el equipo Rojo, obteniendo como premio boletos para ver a Christian Nodal en concierto.

Horario y dónde ver Exatlón México en vivo hoy miércoles 15 de abril

El capítulo con la competición de la Batalla Colosal de este miércoles 15 de abril en Exatlón México dará inicio de manera regular a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) en Azteca Uno. Aunque primero se llevará a cabo la competencia por el Power Token Femenil.

También podrás seguir la transmisión en vivo de Exatlón México en cualquier dispositivo móvil desde su página web o aplicación, llamada también Azteca Uno.