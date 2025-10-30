Canciones que harán de tu fiesta de Halloween y Día de Muertos todo un éxito

Tener la mejor playlist para Halloween y Día de Muertos es indispensable para lograr una fiesta épica. Desde canciones clásicas como “Thriller” hasta nuevos hits como “Bloody Mary”, traemos para ti éxitos que no pueden faltar.

Para esta temporada 2025 la combinación perfecta es una mezcla de “clásicos infaltables” y “nuevas canciones con tintes de terror o misterio”. Las canciones infaltables son:

Thriller

Michael Jackson: el clásico que lo empezó todo. Imperdible para esta noche.

Ghostbusters

Ray Parker Jr: un toque nostálgico y divertido.

Bloody Mary

Lady Gaga: de lo más comentado por los fans.

This Is Halloween

Directo de la película The Nightmare Before Christmas, un himno que ama cualquier persona de cualquier edad.

Bad Guy

Billie Eilish: pop contemporáneo que entiende la vibra.

Sweet but Psycho

Ava Max: divertido, pegajoso y con actitud para la fiesta.

Blinding Lights

The Weeknd: ideal ver el video.

Creep

Radiohead: perfecta para cuando quieres bajarle un poco al volumen… pero mantener la atmósfera.

Vampire

Especialmente indicada para aquellas fiestas en las que el público Z y Alpha vaya a ser mayoría.

Monster Mash

Bobby “Boris” Pickett: vieja escuela, pero insustituible.

Highway to Hell

AC/DC: si la fiesta es más rockera, esta es tu track.

Zombie

The Cranberries: título perfecto; contenido quizá distinto, pero encaja en la vibra de Halloween.

Ghost Town

The Specials: un giro ska/reggae y medio dark que muchos no verán venir.

Spooky, Scary Skeletons

Andrew Gold: el toque de meme y tendencias de TikTok que tu fiesta necesita.

Loba

Shakira: para darle un toque latino y fiestero.

Bring Me To Life

Uno de los mayores hits de la música emo debe estar en tu playlist, no hay discusión.

The Addams Family

No habrá quien no recuerde su infancia tronando los dedos en esta canción.

I’m Not Okay (I Promise)

Bueno, básicamente cualquier canción de My Chemical Romance podría cumplir con el objetivo.

The Dead Dance

Contar con Tim Burton como director de este videoclip es todo un logro y, a su vez, dirigir un videoclip con Lady Gaga es otro.