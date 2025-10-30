Día de Muertos: estas son las mejores zonas para pedir calaverita en CDMX

¿Dónde pedir calaverita en CDMX? estas son las mejores colonias para salir en Día de Muertos

La temporada de disfraces y dulces está a nada de empezar, y más allá de la influencia estadounidense sobre el Halloween, existe una duda y confusión constante que gira en torno al Día de Muertos: ¿Cuándo se pide calaverita?

La costumbre mexicana señala que la fecha oficial para que los niños salgan disfrazados a pedir calaverita es el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos. Sin embargo, bajo la influencia del Halloween algunas personas se anticipan y salen desde el 31 de octubre, y, en algunos casos, incluso lo extienden hasta el 2 de noviembre.

¿Dónde pedir calaverita en día de muertos en CDMX?

Existen diversos puntos a lo largo y ancho de la CDMX para salir a pedir dulces y disfrutar de una de las tradiciones más importantes en México, a continuación te enlistamos algunas de ellas para que no te pierdas ninguna oportunidad:

San Juan de Aragón

Al norte de la capital, específicamente sobre la Avenida 414, se realiza un tradicional desfile de disfraces donde las casas ubicadas en la zona aprovechan la oportunidad para decorar y ofrecer dulces a los mejores disfraces.

Coyoacán

Asistir al centro de Coyoacán en Día de Muertos es un imperdible. Alguna vez en la vida tienes que vivir esta experiencia en donde cientos de personas se dan cita para disfrutar de la festividad, pedir dulces y presumir disfraces que de verdad dejan la vara muy alta año con año.

La Roma

Es una de las colonias más viejas y conocidas de la CDMX; su concurrencia impulsa a que casas y negocios sean adornados con temáticas alusivas a la fecha y se ofrezcan dulces, galletas e incluso mini pan de muerto.

La Condesa

Otra colonia con fama de dar buenos dulces es La Condesa llegar en buen horario al centro de la colonia, te dará oportunidad de alcanzar de los mejores dulces.

Madero

Si bien es una de las zonas más concurridas ese día, los shows especiales de la temporada le dan un toque especial al recorrido.

Parque Bicentenario

Puedes ir disfrazado a dar un paseo 100% familiar para disfrutar la decoración y las ofrendas. Algunos asistentes acostumbran llevar dulces e intercambiarlos entre los asistentes.

Así que ya lo sabes, disfrutar de esta temporada está en tus manos. Sin importar si pides calaverita en Halloween o Día de Muertos, recuerda salir con anticipación y marcar una ruta efectiva que te ayude a celebrar la fecha.