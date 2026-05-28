Volaris lanza vuelos con hasta 50% de descuento en Hot Sale 2026: fechas, destinos y cómo aprovechar la promoción

La temporada de descuentos ya llegó a Volaris con el Hot Sale 2026 y las promociones más esperadas por miles de viajeros en México. La aerolínea anunció descuentos de hasta 50% en vuelos nacionales e internacionales, además de beneficios extra para usuarios frecuentes y miembros de sus programas de lealtad.

La campaña estará vigente del 25 de mayo al 2 de junio de 2026, periodo en el que los usuarios podrán comprar boletos para viajar prácticamente durante todo el año, incluyendo vacaciones de verano, escapadas de otoño y hasta viajes de inicios de 2027.

¿Qué incluye la promoción de Volaris en el Hot Sale 2026?

El descuento aplica sobre la tarifa base de los boletos y contempla rutas dentro de México, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica. Sin embargo, hay detalles importantes que debes considerar antes de correr a comprar tu vuelo.

La promoción no incluye cargos como la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), impuestos gubernamentales ni servicios adicionales como equipaje documentado, selección de asiento o prioridad de abordaje.

Además, las ofertas están sujetas a disponibilidad y únicamente aplican para vuelos sencillos y directos, por lo que quedan fuera algunas conexiones y compras grupales.

Fechas para comprar y viajar con descuento

Uno de los puntos que más ha llamado la atención es el amplio rango de fechas para utilizar los boletos.

Periodo de compra

Los vuelos con descuento pueden adquirirse del 25 de mayo al 2 de junio de 2026.

Fechas para viajar

Los usuarios podrán programar vuelos desde el 25 de mayo de 2026 hasta el 28 de febrero de 2027, lo que abre la posibilidad de planear vacaciones, viajes familiares o escapadas de fin de año con tarifas reducidas.

Destinos nacionales e internacionales con tarifas bajas

Entre las rutas que más están generando búsquedas aparecen destinos turísticos y las ciudades favoritas de los viajeros frecuentes.

De acuerdo con las promociones publicadas durante el Hot Sale, hay vuelos nacionales desde poco más de $200 pesos en tarifa base. Algunas rutas destacadas son:

Monterrey a Ciudad de México desde $210 pesos

Tijuana a La Paz desde $244 pesos

Guadalajara a Ciudad de México desde $262 pesos

Guadalajara a Cancún desde $380 pesos

También hay descuentos para rutas internacionales con salidas desde distintas ciudades de México. Entre ellas destacan vuelos hacia:

Los Ángeles

Las Vegas

Dallas

Chicago

Nueva York

Bogotá

Ciudad de Guatemala

Beneficios extra para usuarios de v.club y Altitude

Los miembros activos de v.club pueden acceder a un descuento adicional de hasta 20% sobre ciertas tarifas promocionales. Mientras tanto, quienes forman parte del programa Altitude recibirán puntos triples en compras realizadas directamente en la página oficial de la aerolínea.

Con esto, la empresa busca incentivar las compras digitales y reforzar la fidelidad de sus pasajeros frecuentes.

Recomendaciones antes de comprar vuelos en Hot Sale

Aunque las ofertas pueden parecer irresistibles, especialistas en viajes recomiendan revisar cuidadosamente las condiciones antes de finalizar la compra.

Verifica el costo final

En aerolíneas de bajo costo, el precio inicial puede aumentar al agregar equipaje, asientos o servicios adicionales.

Compra con anticipación

Las tarifas promocionales suelen agotarse rápido, especialmente en destinos turísticos como Cancún, Puerto Vallarta o Los Ángeles.

Revisa políticas de cambios

Algunas tarifas económicas tienen restricciones para modificaciones o cancelaciones.

Para aprovechar mejor el descuento, también se recomienda comparar fechas y horarios, ya que los precios pueden variar dependiendo de la demanda.