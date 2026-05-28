Tunden a Chumel Torres por burlarse de una persona con síndrome de Down: “Ahora sí la super regué” (@chumeltorres)

El creador de contenido y conductor de El Pulso de la República, Chumel Torres, ha sido blanco de críticas tras compartir la imagen de una persona con síndrome de Down para denostar al escritor Adrián Chávez en su cuenta de X. Dicha publicación fue borrada por el “comediante” tras recibir críticas que exigían su destitución de Grupo Fórmula, empresa para la que colabora.

Además, pese a que el presentador y youtuber compartió un mensaje de disculpas en su perfil de X, usuarios y diversos medios de comunicación exigen la revisión del caso ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, organismo descentralizado sectorizado en la Secretaría de Gobernación, que tiene como fin eliminar la discriminación en todo el país.

¿Por qué se pide la expulsión de Chumel Torres de Grupo Fórmula?

José Manuel Torres Morales, comediante, presentador y creador de contenido conocido como Chumel Torres, recibió fuertes críticas tras publicar la imagen de una persona con síndrome de Down, haciendo alusión, según señala La Izquierda Noticias, a humor negro utilizando la imagen de una persona con síndrome de Down para burlarse y denigrar al escritor Adrián Chávez.

Debido a esta publicación, que fue bajada posteriormente del perfil de X de Torres, el comunicador fue ampliamente criticado en redes sociales, donde se señala que no es la primera vez que hace uso de una condición para burlarse de alguien o algo.

Pese a que la polémica publicación fue bajada tiempo después de la cuenta de Torres, algunos usuarios tomaron captura y la compartieron en redes sociales.

¡COBARDE! El payaso de la derecha, Chumel Torres, una vez más rebasó todos los límites del decoro al recurrir al más burdo “humor negro” usando la imagen de una persona con síndrome de Down para denostar al escritor Adrián Chávez. La publicación causó indignación inmediata y los… pic.twitter.com/xr6VzGLFOn — La Izquierda Noticias México (@IzqNoticiasMx) May 28, 2026

Por ello, fueron cientos los comentarios que se sumaron a la solicitud de expulsar a Chumel de Radio Fórmula, perteneciente a Grupo Fórmula, donde el comunicador se desempeña como conductor en el programa “No son horas”, espacio que se transmite de lunes a viernes.

Entre las críticas hubo señalamientos de usuarios que responsabilizaban a Chumel Torres de representar un sector social que genera ingresos creando contenido basado en lenguaje de odio, tal es el caso del comentario de Edysmol, usuario de X, quien dice: “Estás representando con tus mensajes de odio sólo a una mínima podredumbre de esta gran sociedad que vale mucho”.

“Optas por la descalificación, por la discriminación, por la denigración del ser, ante la ausencia tuya de argumentos, sustento, conocimientos, y optas por el ataque a minorías o seres que no se pueden defender.” señaló Edysmol en X, un usuario crítico a la publicación de Torres.

Además, criticó el criterio de Grupo Fórmula, quienes tienen a personas que calificó como “deleznables” entre sus filas.

Chumel Torres pide disculpas tras burlarse de una persona con síndrome de Down

Este jueves 28 de mayo, Chumel Torres compartió en su cuenta de X un comunicado ofreciendo disculpas a “la gente que se haya ofendido” respecto a la publicación que eliminó, donde hacía mofa a partir de la imagen de una persona con síndrome de Down, señalando que “no era la intención para nada” En verdad”, aseverando: “Ahora sí la superregué”, dijo Chumel Torres en su disculpa pública.

Amigos:



Ahora sí la super regué con la imagen esa que está siendo viral de mi reply.



Una disculpa a la gente que se haya ofendido. No era la intención para nadota. En verdad.



Aprovecho este mensaje para dejar rn claro que, esta es mi cuenta personal y no tiene ningún vínculo… — Chumel Torres (@ChumelTorres) May 28, 2026

Además, en este texto, el creador de contenido, aparentemente especializado en crítica política, aprovechó el mensaje para dejar en claro que “esta es mi cuenta personal y no tiene ningún vínculo con Grupo Fórmula en absoluto”, expresando igualmente disculpas para compañeros, ejecutivos y directivos de la empresa para la que colabora.

Hasta el momento, Grupo Fórmula no se ha pronunciado respecto a las exigencias de múltiples usuarios de redes sociales que piden la expulsión de Torres del corporativo de comunicación; sin embargo, se espera una resolución e intervención de organismos dedicados a evitar que ocurran hechos que vulneren los derechos de minorías, así como la protección a personas con síndrome de Down.