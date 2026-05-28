Final de la Champions League 2026: ¿A qué hora estará The Killers? Este sábado será la final de la Champions League 2026, conoce a qué hora tocará The Killers

La final de la Champions League 2026 contará con la presencia de The Killers, quienes serán los encargados de abrir este evento deportivo, por lo que aquí te compartimos a qué hora tocarán y cuáles son los horarios del partido.

Este sábado 30 de mayo se llevará a cabo la final de la Champions League 2026, en la cual Paris Saint-Germain y el Arsenal intentarán llevarse el campeonato en el Puskás Aréna en Budapest, Hungría.

Junto con el partido entre Paris Saint-Germain y el Arsenal, los fanáticos de estos equipos también podrán disfrutar del Kick Off Show by Pepsi, un show previo al inicio de la final, donde se presentará The Killers.

¿A qué hora toca The Killers en la final de la Champions League 2026?

A manera de preámbulo de la final de la Champions League 2026, The Killers dará un show en el Puskás Aréna de Budapest este sábado 30 de mayo.

Aún no existe una hora confirmada para el inicio de la presentación de The Killers en la final de la Champions League 2026. Sin embargo, al ser el acto de inauguración, se espera que comiencen a tocar a partir de las 9:45 de la mañana, hora del centro de México.

¿A qué hora es la final de la Champions League 2026?

La final de la Champions League 2026 iniciará a las 10:00 de la mañana, hora de la Ciudad de México, a diferencia de años anteriores, donde el partido suele empezar más tarde.

Esta final de la Champions League no será especial solo por la presentación de The Killers, sino que en esta ocasión los aficionados podrán ver en vivo si el Arsenal logra convertirse en el 25.º club en levantar el trofeo, o si en cambio, el Paris se convierte en campeón por segunda ocasión consecutiva.

¿Dónde ver en vivo el show de The Killers y la final de la Champions en Budapest?

Este año la final de la Champions League, así como el show inaugural de The Killers, será transmitida por HBO Max y Fox One, por lo que si cuentas con cualquiera de las dos plataformas podrás verlo sin ningún problema.

¿Qué canciones tocará The Killers en la inauguración de la Champions?

Aunque se espera que el show de The Killers en la final de la Champions League 2026 sea corto, es seguro que toquen algunas de sus canciones más conocidas como “Mr. Brightside” o “Somebody Told Me”.