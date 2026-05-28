MasterChef 24/7: últimas noticias del programa de cocina Continúa la competencia en una de las cocinas más famosas de México; conoce qué ha pasado en MasterChef 24/7 (MasterChef)

Tras más de una semana del estreno de una nueva temporada en la cocina más famosa de México, la competencia ya ha dado de qué hablar, por lo que aquí te decimos qué ha pasado en MasterChef 24/7.

Desde polémicas entre los participantes, hasta discusiones con la conductora del reality, el primer eliminado y los próximos concursantes en riesgo, estas son todas las últimas noticias de MasterChef 2026.

¿Qué ha pasado en MasterChef 24/7?

La más reciente polémica en MasterChef es la que envuelve a Carmen y Michelle, quienes fueron captadas en el 24/7 del reality, diciéndole “trepadora” a Claudia, pues según ellas esta última está jugando por interés.

Otra de las polémicas fue entre Lancer y la conductora Claudia Lizaldi, a quien después de la discusión, usuarios comenzaron a pedir que saliera del reality, después de tachar su “mala” actitud con el influencer.

¿Quién fue el eliminado del domingo en MasterChef 24/7?

Tras una ardua competencia, el primer eliminado de MasterChef 24/7 fue Javier “La Chuleta Metalera”, después de que su platillo no lograra convencer a los jueces ni al público.

¿Quiénes obtuvieron delantal negro este jueves 28 de mayo?

Esta noche se llevó a cabo la segunda competencia en MasterChef 24/7 de delantales negros, donde después de que los participantes escogieran a un compañero, se les reveló que estarían compitiendo entre ellos.

Por lo que, aquí te decimos cuáles fueron algunos de los participantes de MasterChef México en obtener mandil negro este jueves 28 de mayo:

Ántrax

Luis

Emmanuel

Horario y dónde ver MasterChef México 2026

Podrás seguir la competencia de MasterChef México 2026 de lunes a viernes a partir de las 20:30 horas, mientras que los domingos comenzará desde las 20:00 horas, tiempo del centro de México, en Azteca Uno, o bien desde su página web.

Por otra parte, podrás seguir el nuevo formato 24/7 a través de la plataforma Disney+, o en las redes sociales de MasterChef México, donde publican los momentos más relevantes de esta competencia.