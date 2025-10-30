Dónde, cuándo y cómo podrás ver el eclipse solar más largo del siglo XXI La NASA ya reveló cuál es la fecha exacta en que sucederá el eclipse solar más largo del siglo. (Pexels)

La NASA ha revelado la fecha en que sucederá el eclipse solar más largo del siglo XXI, que tendrá una duración de 6 minutos y 23 segundos.

Un eclipse solar es un fenómeno celeste que ocurre cuando el sol, la luna y la tierra se alinean, quedando la luna entre el cielo y la tierra.

Cuando sucede esto, se proyecta una sombra en el planeta Tierra, creando una gran fascinación entre las personas que lo observan.

Por lo que, de acuerdo con el sitio especializado Time and Date, el eclipse solar sucederá el 2 de agosto del 2027; así es, faltan 640 días para que suceda este impresionante suceso.

No obstante, el sitio oficial When is the next eclipse asegura que para esa fecha existe poca probabilidad de que las nubes lo cubran, por lo que probablemente se pueda ver con total claridad.

¿Dónde se podrá observar el eclipse solar del 2027?

Por la posición de la Tierra, lamentablemente el eclipse no podrá ser observado en todas las partes del mundo, por lo que aquí te contamos en qué países podrás observar el eclipse más largo del siglo.

Según el sitio When is the next eclipse, los lugares que podrán observar el eclipse solar serán:

Luxor, Egipto

Tánger, Marruecos

Islas Kerkennah, Túnez

Tozeur, Túnez

Jeddah, Arabia Saudita

Cádiz, España

Orán, Argelia

Como podrás haberte dado cuenta, en esta ocasión el eclipse solar no podrá ser observado en México; no obstante, si te interesa ser partícipe en este increíble suceso, podrás seguir la transmisión en vivo en diferentes páginas dedicadas a este fenómeno.

¿A qué hora se podrá observar el eclipse solar del 2027?

Según el sitio Time and Date, el eclipse solar dará inicio desde temprano, pues comenzará el 2 de agosto del 2027 a las 7:30 de la mañana, hora UTC (tiempo universal coordinado).

Por lo que, en la Ciudad de México, comenzaría a la 1:30 de la madrugada, aunque si para ti es demasiado temprano, podrás observar el eclipse solar en su punto máximo a las 4:06 de la mañana.

De acuerdo con este mismo sitio, solo el 1.1% de la población podrá ver en su totalidad el eclipse.