Exatlón México, Batalla Colosal: ¿Quién gana hoy 22 de abril? Continúa la competencia por el viaje a Madrid junto a la medalla varonil; conoce quién gana hoy en Exatlón México (Exatlón México)

Esta noche se llevará a cabo la segunda Batalla Colosal de esta semana junto con la competencia por la medalla varonil; descubre quién gana el viaje a Madrid en Exatlón México.

El equipo Rojo continúa dominando la semana 30 de Exatlón México y, rumbo a la final de esta competencia, ambos equipos desean ganar uno de los premios más esperados: el viaje a Madrid, España.

Por ello, si te interesa conocer qué equipo podría viajar a Madrid, aquí te compartimos los rumores y spoilers sobre quién gana hoy, 22 de abril, en Exatlón.

¿Quién gana la Batalla Colosal en Exatlón México hoy, 22 de abril?

Mientras que los Rojos han podido recuperarse de su serie de derrotas ganando la Villa 360, la Ventaja y la primera Batalla Colosal, los Azules intentarán recuperar terreno en la competencia de esta noche, buscando llevarse la victoria de la segunda Batalla Colosal.

De acuerdo con diversos rumores y spoilers en redes sociales, así como información de conocedores, quien gana la Batalla Colosal de Exatlón hoy 22 de abril será el equipo Azul.

Por lo tanto, en esta semana 30 de Exatlón se llevaría a cabo una tercera Batalla Colosal para determinar quién se llevará el viaje a Madrid.

¿Quién gana el viaje a Madrid en Exatlón?

De ganar los Azules la Batalla Colosal de esta noche, ambos equipos quedarían empatados, por lo que se realizaría una tercera competencia para determinar al ganador del viaje.

De modo que, según diversos rumores y spoilers, quien gana el viaje a Madrid en Exatlón será el equipo Rojo.

Horario y dónde ver Exatlón México en vivo hoy

El capítulo con la competición de la Batalla Colosal de este miércoles 22 de abril en Exatlón México dará inicio, de manera regular, a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) en Azteca Uno, aunque primero se llevará a cabo la competencia por la Medalla Varonil.

También podrás seguir la transmisión en vivo de Exatlón México en cualquier dispositivo móvil desde su página web o aplicación de Azteca Uno.