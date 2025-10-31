Activa el modo Halloween de Alexa y disfruta de una fiesta de Día de Muertos terrorífica

Modo Halloween de Alexa: descubre cómo activarlo

¿Estás listo para ser el mejor anfitrión de tu fiesta de Halloween y Día de Muertos? Con el modo Halloween de Alexa, tu casa tendrá el mejor ambiente para recibir a tus invitados o a los niños que pedirán calaverita este fin de semana.

Luces, música, historias de terror y hasta recomendándote películas. Esto es todo lo que Alexa tiene programado:

¿Cómo es el modo Halloween de Alexa?

La idea de activar este modo no es solo una curiosidad; puede ayudarte a verte cool e innovador esta temporada de Halloween, ya sabes: llevar tu evento al siguiente nivel.

Además, si tienes luces inteligentes o dispositivos conectados a tu Alexa, la experiencia se potencia: Alexa tomará poseción de ellos y cambiará la iluminación.

¿Cómo activar el modo Halloween de Alexa?

Lo único que tienes que hacer es colocarte frente a tu dispositivo y decir en voz alta: “Alexa, activa el modo Halloween”. Espera unos segundos y hará su magia.

Tu Alexa empezará a reproducir canciones icónicas de Halloween, cambiar tus luces a tonos naranja, morado y rojo y también puedes pedirle que cuente historias de terror o te recomiende películas para maratonear.

Atrévete a entender la vibra y activa el modo Halloween de Alexa, deja que transforme tu hogar y vive una noche de brujas diferente y con buen ambiente.