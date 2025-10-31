¿En qué dispositivos dejará de funcionar WhatsApp y qué hacer si te pasa?

WhatsApp dejará de funcionar para algunos dispositivos en Noviembre ¿Cuáles son y que hacer si le pasa a tu teléfono?

A partir de noviembre del 2025, la aplicación WhatsApp dejará de funcionar en algunos dispositivos móviles, esto debido a que el sistema operativo de algunos celulares quedará obsoleto, por lo que las actualizaciones de la aplicación no estarán disponibles ni serán soportadas.

Te diremos que puede hacer si WhatsApp dejo de funcionar en tu dispositivo.

¿En qué dispositivos ya no funcionará WhatsApp a partir de noviembre?

WhatsApp dejará de funcionar a partir de noviembre del 2025 en dispositivos que cuenten con el sistema operativo IOS 15. 1 y Android 5.0, así como las versiones anteriores a estas. Para verificar cuál es el sistema operativo que usa tu teléfono móvil, intenta los siguientes Pasos:

Entra a Configuración del dispositivo

Después da clic en Acerca del teléfono.

Localiza la sección correspondiente a la versión de Android o IOS integrada a tu teléfono móvil.

Verifica que sea superior a la versión IOS 15.1 en I Phone, y superior a 5.0 en Android.





Lista de los teléfonos donde WhatsApp dejara de funcionar

Te compartimos la lista de los dispositivos en los que dejara de funcionar WhatsApp a partir del mes de noviembre, te compartimos cuales son:

iOS

iPhone 5s

iPhone 5 y 5c

iPhone 6 y 6 Plus

Android

Motorola Moto E y Moto G

Samsung Galaxy Note 3 y Galaxy S4

LG G2 Mini y LG G2

Sony Xperia Z1

Si identificas que tú teléfono es inferior a alguno de estos sistemas operativos, o bien aparece en la lista de los modelos presentados anteriormente, significa que la aplicación dejara de actualizarse, por lo que ya no podrá funcionar en tu dispositivo móvil.

Si ese es tu caso, te diremos que hacer para que no te quedes incomunicado.

¿Que hacer si WhatsApp deja de funcionar en tu dispositivo en noviembre?

En caso de que la aplicación deje de ser compatible con tu dispositivo, WhatsApp Te enviara una alerta.

Si esto sucede, te compartiremos algunas recomendaciones qué podrían ayudarte a mantener comunicación, pese a la nueva actualización que dejara fuera a los teléfono antes mencionados.

1. Puedes intentar actualizar el sistema operativo de tu celular, si tu teléfono no te lo permite, es probable que no puedas seguir enviando mensajes a tus contactos.

2. Utiliza WhatsApp Web, para que puedas seguir mensajeando desde tu cuenta, sin embargo debes tener en cuanto que las sesiones de WhatsApp en la versión Web no suelen durar mucho tiempo activas, por lo que te recomendamos avisar a tus contactos de la posibilidad de poder seguir comunicándote en casos e que se cierre la sesión.

3. Realiza una copia de seguridad, para que al abrir la aplicación en otro equipo puedas mantener guardados tus contactos y mensajes.

4. Intenta comunicarte a través de aplicaciones como son Telegram, messenger o Instagram.