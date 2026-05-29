Julio Regalado 2026: estas son las ofertas de Soriana que no te puedes perder del 29 de mayo al 2 de junio de 2026

La temporada de Julio Regalado 2026 sigue, y Soriana arrancó una nueva ronda de promociones que coincide con los últimos días de mayo y el inicio de junio. En medio del Hot Sale, la cadena de supermercados busca atraer a los consumidores con descuentos en productos de alta rotación, desde artículos de limpieza hasta productos de higiene personal.

Las ofertas estarán disponibles del 29 de mayo al 2 de junio, dependiendo de la promoción y la sucursal participante, tanto en tiendas físicas como en compras realizadas a través de la plataforma digital de la compañía.

Las 3 mejores ofertas de Julio Regalado en Soriana

Entre decenas de promociones incluidas en el nuevo folleto, las que destacan por el ahorro que representa un 3x2 para las familias mexicanas, son:

Galletas

Yoghurt

Atún

Desodorantes

Cremas corporales

Cremas faciales

Talcos

Detergentes

Suavizantes

Lavatrastes

Soriana: Las 3 mejores ofertas de Julio Regalado

Más descuentos que llegan con Julio Regalado

Además de las promociones principales, Soriana incluyó descuentos en otras categorías de alta demanda. Entre ellas destacan segundas unidades con rebajas de hasta 50% y promociones especiales en productos seleccionados de despensa y cuidado personal.

También continúan vigentes diversas dinámicas como 2x1, 3x2 y descuentos directos en categorías participantes, así como el cashback dependiendo de la sucursal y el formato de tienda.

¿Dónde aplican estas promociones?

Las ofertas de Julio Regalado están disponibles en distintos formatos de la cadena, incluyendo Soriana Híper, Soriana Súper, Soriana Mercado y algunas sucursales Soriana Express, además de compras realizadas mediante la aplicación móvil y el portal de comercio electrónico.

Antes de realizar la compra, la recomendación es consultar la disponibilidad de productos y verificar las condiciones específicas de cada promoción, ya que algunas pueden variar según la región o la tienda participante.