El Güiri Güiri vuelve para el Mundial 2026: ¿El Hooligan regresa con José Ramón Fernández? Conoce todo sobre el regreso de los personajes de Andrés Bustamante a la televisión para cubrir el Mundial 2026 (Germán Romero/CUARTOSCURO.COM)

El comediante Andrés Bustamante volverá a la televisión para cubrir el Mundial 2026 junto a José Ramón Fernández; esto es lo que se sabe sobre su regreso.

El icónico Güiri Güiri regresará al lado de José Ramón Fernández para cubrir la Copa del Mundo 2026 en un nuevo proyecto de ESPN, así lo dio a conocer la cadena televisiva.

¿Cómo será el regreso de Andrés Bustamante y Joserra para el Mundial 2026?

Andrés Bustamante regresará a la televisión con sus entrañables personajes como Güiri Güiri y Hooligan, al lado de José Ramón Fernández, reuniendo a la icónica dupla que cubrió la Copa del Mundo durante muchos años.

Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, esta vez el proyecto de ESPN “Ponchi monigotes” traerá a los personajes de Andrés Bustamante en versión de peluche.

“Ponchi monigotes” será una serie de cápsulas en las que los personajes de Andrés Bustamante aparecerán realizando diferentes sketches relacionados con el Mundial 2026.

A pesar de esta diferencia en el formato, Andrés Bustamante continuará apareciendo, aunque se le dará más peso a los personajes de peluche.

“La intención es tener alrededor de siete cápsulas de Andrés Bustamante en donde él estará participando de manera presencial, pero dando una importancia mayor a los ‘Ponchi monigotes’” fue parte de lo explicado por Jorge Castillo, Head VP de ESPN México.

¿Quién es Andrés Bustamante y cuáles son sus personajes más emblemáticos?

Andrés García de Bustamante Caballero es un destacado comediante mexicano, quien ha dado vida a más de 200 personajes a lo largo de su carrera artística.

Entre los más conocidos son aquellos que creó durante sus coberturas en las diferentes ediciones de la Copa del Mundo junto a José Ramón Fernández.

Entre sus diferentes personajes, creó a “Ponchito”, dueño de una agencia de viajes; “El Hooligan”, conocido por su habilidad para destruir el estudio de Joserra; “Dr. Chunga”, un inventor de origen asiático que creaba objetos sin sentido, entre otros.

Después de cubrir numerosos mundiales, Andrés Bustamante se había alejado de estos icónicos personajes para concentrarse en otros proyectos, por lo que el regreso de “El Hooligan” y el “Güiri Güiri” ha entusiasmado a miles de fanáticos.