La espera terminó: WhatsApp finalmente llega a Apple Watch Todo lo que necesitas saber sobre la llegada de WhatsApp a Apple Watch. (Pexels)

Finalmente, Meta ha escuchado a los usuarios de Apple, permitiéndoles la mejora de WhatsApp en el Apple Watch que tanto habían pedido, aunque por el momento solo está disponible como versión beta.

Con esta nueva versión ya no solo podrás recibir únicamente notificaciones o contestar mensajes de manera directa, sino que ahora tendrás acceso total a la aplicación desde tu reloj inteligente.

Aunque parece muy emocionante esta nueva actualización, la mala noticia es que solo algunos usuarios podrán disfrutar de esta, pues por el momento esta solo es una versión beta.

¿Cuáles son las nuevas funciones de WhatsApp en el Apple Watch?

Con esta actualización podrás acceder a la aplicación, lo que te permitirá leer tus conversaciones recientes, además de poder contestar desde el reloj utilizando el teclado o por dictado de voz.

Pero eso no es todo; ahora también se podrán enviar stickers y emojis sin necesidad de utilizar el teléfono; todo lo podrás hacer desde tu smartwatch, mejorando la experiencia de uso con tu reloj.

No obstante, pese a que puede sonar como que ya no será tan necesario el celular, para que la aplicación funcione en tu reloj, deberás tener sincronizado tu smartphone y con conexión móvil.

Aunque es necesario tener el teléfono cerca, sin duda será una gran mejora para aquellas personas a las que no les gusta sacar constantemente el celular del bolsillo y encuentran en su smartwatch una forma conveniente de comunicarse.

¿Quiénes podrán acceder a la versión beta de WhatsApp en Apple Watch?

Pese a que puedas estar muy emocionado por la nueva actualización, como ya mencionamos al inicio, solo algunas personas podrán acceder a ella, pues en estos momentos solo se encuentra su versión beta.

Que se encuentre en esta etapa significa que solo es una versión de prueba, por lo que aún no se encuentra en su fase final, pudiendo tener algunas fallas, que se arreglarán antes de ser lanzada al mercado de manera oficial.

Con esto en mente, esta versión de WhatsApp en el Apple Watch solo está disponible para los usuarios registrados en el programa TestFlight, app dedicada a “testers”, quienes se encargan de probar aplicaciones beta.

Por lo que, para poder acceder, deberás registrarte a esta aplicación y ser aceptado; adicionalmente, tendrás que dar retroalimentación e informar si tuviste algún problema con la versión de prueba.

Para quienes no se quieran arriesgar a probar esta actualización, solo quedará esperar a que arreglen los posibles fallos que llegue a tener y la lancen de manera oficial.