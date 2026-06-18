Fiebre mundialista: 3 millones de búsquedas de álbumes y estampas en tiendas digitales en México

Futbol Algunas estampas del álbum del gran torneo son complicadas de conseguir. (Pixabay)

En el torneo de futbol más grande del mundo, el álbum oficial es uno de los artículos más buscados y no sólo eso, las estampas para llenarlo, ya que hay algunas que son por demás complicadas de obtener.

De esta manera, en el 2026 el evento deportivo más grande del mundo vuelve a casa después de 40 años, y lo que buscaron millones de personas en Mercado Libre durante mayo, mes previo al inicio del torneo, es el mejor registro de cómo se preparó el país para esta cita histórica.

Esta edición especial de MELI Trends analiza las tendencias y el comportamiento de búsqueda de los usuarios en la plataforma, identifica qué productos y categorías empezaron a moverse antes de que rodara el balón en el primer partido.

En México, se arma la reta con el álbum mundialista

Uno de los datos más sorprendentes es que México lideró la demanda del álbum y las estampas Panini 2026 a nivel regional, concentrando 7 de cada 10 búsquedas que se hicieron en Mercado Libre en toda América Latina.

En total, se realizaron más de 3 millones de búsquedas a nivel nacional, distribuidas entre el álbum (1,5 millones de búsquedas), sobres de estampas (1 millón de búsquedas), y la caja de sobres (500 mil búsquedas).

El Jersey de la Selección Nacional de México fue otro de los productos destacados en el informe: acumuló 411 mil búsquedas, con un pico el 31 de mayo, día en que se anunció la lista de convocados de la Selección. Pero la preparación del torneo también tiene una dimensión espiritual.

La fe y las cábalas ocuparon un lugar importante en la previa: escapularios y amuletos de la suerte superaron las 31 mil búsquedas.

El partido se juega en casa con la familia

Reunirse con familia y amigos es uno de los rituales más arraigados de la afición mexicana, y los datos de Mercado Libre lo confirman: en la previa, también se reorganizó el consumo tecnológico para alistar el hogar.

Los Smart TVs registraron 1,4 millones de búsquedas durante mayo, y los reproductores de streaming sumaron 486 mil. Las hieleras portátiles llegaron a 394,5 mil búsquedas, con un crecimiento de 492% frente a Qatar 2022, consolidándose como uno de los productos en tendencia para este torneo.

Las búsquedas en la plataforma también permiten trazar un mapa emocional sobre la manera de vivir este gran evento en cada región del país. Jalisco lideró las búsquedas de la caja Panini con 100 sobres.

El Estado de México, CDMX y Guanajuato impulsaron la demanda de álbumes y estampas; Durango y Nayarit encabezaron las búsquedas del balón oficial; y Guerrero y Querétaro tuvieron la mayor demanda por banderas mexicanas.

Un mapa del consumo futbolero, eso es México

MELI Trends se construyó a partir del análisis de búsquedas de usuarios de Mercado Libre en México durante mayo de 2026. Esta edición especial de MELI Trends muestra cómo la pasión por el fútbol atraviesa categorías tan distintas como tecnología, indumentaria, entretenimiento y artículos para alentar.

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