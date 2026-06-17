¿Qué pasa en la Casa del Poeta Ramón López Velarde? Cronología del caso (Cuartoscuro)

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (CDMX) anuncia la destitución del director de la Casa del Poeta Ramón López Velarde, Andrés Carreño. También se descartó la propuesta para convertir el recinto en un cabaret público, idea impulsada por la secretaria de Cultura, Ana Francis López Bayghen Patiño.

¿Por qué la Casa del Poeta iba a ser un cabaret público?

El recinto operaba bajo irregularidades jurídicas y el 17 de octubre de 2025, se solicitó formalmente la devolución del inmueble a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario.

El 12 de diciembre de 2025, esta casa pasó a manos de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y para el pasado 4 de junio las autoridades habían establecido un nuevo modelo.

La propuesta del cabaret tenía un conflicto de interés

Tras el periodo de transición, la secretaria anunció el 5 de junio de 2026 que la Casa del Poeta cambiaría de nombre y albergaría el primer cabaret público de la CDMX. Ante estas declaraciones, la comunidad afirmó que esta nueva etapa presentaba un claro choque de intereses, ya que la titular de la dependencia, Ana Francis, fue actriz, cabaretera y es propietaria de la compañía de teatro-cabaret Las Reinas Chulas.

Después de las controversias, el martes 9 de junio la Secretaría emitió un comunicado en sus plataformas digitales en donde aseguró que este espacio destinado a la poesía mantendría intacto su nombre, esencia e historia.

No fue hasta este 12 de junio que la institución cultural cedió a todas las demandas del colectivo en defensa de la Casa del Poeta Ramón López Velarde, las cuales incluyen la destitución del director.

El colectivo de la Casa del Poeta Ramón López Velarde mantiene su postura de manifestarse

Se espera que los integrantes del colectivo sostengan un encuentro de diálogo con autoridades de la Secretaría de Cultura este jueves 18 de junio.

A pesar de los anuncios emitidos oficialmente, en donde se establece que el recinto conservará su vocación original y se transformará en un centro de acceso gratuito para todo el público, se espera que los afectados continúen con su plan de manifestarse en el recinto este viernes 19 de junio.