Resultados Progol 2305: ganadores de la quiniela de fin de semana

Resultados Progol 2305 Quinela fin de semana

Los resultados de la quiniela Progol 2305 ya se publicaron. Esta fue una edición que cambió los pronósticos de los aficionados con marcadores inesperados tanto en la Liga MX como en las principales ligas europeas, en donde los equipos visitantes dominaron los aciertos del fin de semana.

Con una bolsa millonaria en juego, miles de participantes midieron su instinto futbolístico con la esperanza de acertar los 14 resultados de la quiniela de fin de semana. A continuación, te presentamos los resultados y premios.

¿De cuánto fue la bolsa acumulada de la quiniela Progol 2305?

La bolsa acumulada del Progol 2305 alcanzó los 23.5 millones de pesos, superando ampliamente los 5 millones garantizados. Este aumento se debió a la falta de ganadores con los 14 aciertos en ediciones anteriores, lo que permitió que el fondo creciera hasta convertirse en uno de los más atractivos del año.

Pese a la expectativa, no hubo ganador absoluto del primer lugar, por lo que el monto seguirá sumando para la próxima edición.

Resultados de la Quiniela Progol 2305 y premios

Los resultados de Progol 2305, publicados el lunes 3 de noviembre de 2025, dejaron una jornada dominada por equipos visitantes y empates que rompieron con los pronósticos.

Resultados oficiales:

San Luis 1-2 Juárez | Visitante

Monterrey 1-1 Tigres | Empate

Pachuca 0-1 Guadalajara | Visitante

Tlaxcala 0-1 Morelia | Visitante

León F 2-0 Pumas F | Local

Levante 1-2 Celta | Visitante

Alavés 2-1 Espanyol | Local

Tottenham 0-1 Chelsea | Visitante

Udinese 1-0 Atalanta | Local

Parma 1-3 Bolonia | Visitante

NAC Breda 1-0 G.A. Eagles | Local

Telstar 1-1 Excelsior | Empate

CD Nacional 0-1 Famalicão | Visitante

Besiktas 2-3 Fenerbahce | Visitante

Resultados Progol Revancha 2305 y premios

La edición Revancha del Progol 2305 ofreció una segunda oportunidad a los jugadores con siete partidos adicionales, en una jornada donde predominaron las victorias locales.

Resultados oficiales:

Atlas 0-0 Toluca | Empate

Águilas 2-0 León | Local

Pumas 4-1 Tijuana | Local

Querétaro 1-0 Mazatlán | Local

Real Sociedad 3-2 Ath. Bilbao | Local

Groningen 1-1 Twente | Empate

Austin 1-4 Los Ángeles | Visitante

Resultados Progol Revancha 2305 Quinela fin de semana

¿Dónde consultar los resultados del Progol 2305?

Los resultados del Progol 2305 pueden verificarse en la página oficial de la Lotería Nacional, en sus redes sociales o directamente con los agentes de venta autorizados.

Quienes adquirieron su boleto de forma digital en AlegríaLotería.com reciben por correo electrónico la confirmación de sus resultados, lo que facilita la revisión y el cobro de los premios.

Cómo se juega la quiniela Progol

El sistema de Progol consiste en pronosticar los resultados de 14 partidos nacionales e internacionales, eligiendo entre Local (L), Empate (E) o Visitante (V). Los premios se otorgan a quienes logran de 10 a 14 aciertos, mientras que la versión Revancha añade siete partidos más, ofreciendo otra oportunidad de ganar.

¿Cuánto cuesta participar en Progol?

El costo de participación se mantiene accesible para los aficionados:

Progol: $15 pesos

Progol Revancha: $5 pesos

Progol + Revancha: $20 pesos

Los premios pueden cobrarse en las oficinas de la Lotería Nacional, en puntos de venta oficiales o en los bancos participantes como BBVA México, Santander y Scotiabank.