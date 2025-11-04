¿Chat GPT dejará de dar consejos legales o médicos?: La misma IA responde

Chat GPT Online chatbot vector concept background. Human hand holding smartphone, user chatting in messenger and asking smart robot for help. Support service with artificial intelligence, automatic chat bot

En su actualización del pasado 29 de octubre, Open AI realizó una actualización a las políticas de uso de CahtGPT, particularmente las que se refieren a la seguridad de los usuarios y la ética, por lo que se anunció que ya no podrá brindar asesoramientos profesionales jurídicos, médicos o financieros.

En su apartado Políticas de uso señala que “a fin de no permitir que nuestros servicios se utilicen para manipular o engañar a las personas, para interferir con su ejercicio de los derechos humanos, para explotar las vulnerabilidades personales”, se restringe la información para uso de automatización de decisiones de alto riesgo en áreas delicadas sin revisión humana.

Esto incluye áreas específicas como infraestructura clínica, actividades financieras y créditos, seguros, legal, médica, servicios gubernamentales, seguridad nacional, migración, aplicación de la ley entre otros.

Al plantear el cuestionamiento a ChatGPT, sobre si dejará de ofrecer consejos en áreas profesionales específicas, refiere lo siguiente:

Corto y claro: no es correcto decir que “ChatGPT va a dejar de dar cualquier consejo legal o médico” en sentido absoluto. OpenAI sí actualizó sus políticas a fines de octubre de 2025 para aclarar y endurecer las restricciones sobre ofrecer consejos profesionales y personalizados que requieren licencia (por ejemplo, diagnóstico médico o asesoría legal concreta), pero el servicio sigue pudiendo ofrecer información general, explicaciones y orientación que no sustituya a un profesional.

Así que, este sistema aún brindará ciertos consejos profesionales pero sin un ámbito profundo, con la intención de que no se sustituya la opinión de un experto, y el propio chatbot recomendará acudir con un especialista en el área para aclarar las dudas o inquietudes existentes.