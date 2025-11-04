Muere Juan Efrén: ¿qué le pasó a la gran voz del Sonido La Changa?

El Sonido La Changa está de luto Muere Juan Efrén, la icónica segunda voz del grupo sonidero más famoso de México

El grupo sonadero la Changa, dio a conocer a través de redes sociales la muerte de Juan Efrén, quien fue la emblemática segunda voz de uno de los sonideros más históricos en México.

El Sonidero la changa, externo sus condolencias para la familia, recordando con cariño a uno de sus exmiembros, reconocido como una de las voces más icónicas de la agrupación, debido a su trabajo detrás del micrófono, enviando saludos, y mezclándose con la música sonidera.

¿De qué murió Juan Efrén?

En la publicación compartida su cuenta de redes sociales, el Sonido la Changa, envió un mensaje de condolencias dirigido a la familia de quien también fuera integrante del Sonido Nueva Dimensión.

El posteo ha sido sumamente comentado por fanáticos, quienes externan consternación y tristeza por la pérdida del artista.

Sin embargo, en el comunicado emitido por la agrupación, no se especifican las causas de muerte de Juan Efrén, y hasta el momento tampoco se tienen datos sobre alguna posible hospitalización o padecimiento Médico.

¿Quién era Juan Efrén?

Juan Efrén, fungía como enlace entre una de las cabinas más famosa de los grupos sonideros en México, y el público que acudía a disfrutar de la música y el baile sonidero, también gozaba de las intervenciones que él hacía en el micrófono.

El movimiento y la energía que producía la combinación entre la música y su potente voz ha sido recordada y las manifestaciones de tristeza por el hecho han inundado la publicación compartida por el Sonido La changa en sus redes sociales.