Hamburguesas a 1 peso hoy 28 de mayo en Carl’s Jr: ¿Dónde y a qué hora aprovechar esta promoción?

Burger Day 2026 Este 28 de mayo se celebra el Día Internacional de la Hamburguesa, por lo que Carl’s Jr. ofrecerá su popular ‘Famous Star con Queso’ a sólo $1 peso en todas las sucursales de México.

Una de las celebraciones que más se esperan en el mundo gastronómico es el Día Internacional de la Hamburguesa, ya que los locales populares en este icónico platillo de la comida rápida suelen ofrecer promociones al público que son imposibles de resistir.

Durante los últimos años, la campaña de oferta más famosa ha sido la que dirige Carls Jr., cadena internacional estadounidense que ha consolidado su permanencia en México, y cuya promoción especial la pone en el centro del mapa cada 28 de mayo.

¿Por qué se celebra el Día Internacional de la Hamburguesa?

Este jueves será un día perfecto para romper la dieta, ya que se conmemora el Día Internacional de la Hamburguesa, uno de los platillos de “calorías felices” más popular y consumido en todo el mundo.

Aunque persiste un debate sobre el origen exacto de esta celebración, el dato que más destaca de su nacimiento como día de festejo se remonta al año 1900, cuando el alemán Louis Lassen sirvió la primera hamburguesa en Estados Unidos.

Según el dato que se ha difundido a lo largo de los siglos, Lassen cocinó carne molida y la puso entre dos panes para servirla a un cliente que, al no poder apartar su atención del trabajo, necesitaba algo rápido para comer.

De esta forma, Louis Lassen creó “accidentalmente” el platillo más famoso de la actualidad, marcando el inicio de un legado que daría la vuelta al mundo y que lideraría el mercado de la comida rápida.

Promoción Carl’s Jr. por el Día de la Hamburguesa: términos y condiciones

La cadena de hamburguesas a la parrilla es famosa por la promoción de otorgar a sus clientes una Famous Star con Queso por el costo de $1 peso, ¡la hamburguesa más barata de Carls Jr. en este día especial!

Sin embargo, existen términos y condiciones que aplican a esta oferte del Día Internacional de la Hamburguesa, ya que la cadena de comida rápida especifica que la promoción únicamente será válida en la compra de cualquier combo de su menú, exceptuando el combo infantil (no aplica) u otros que ya presenten alguna oferta previa.

Carl’s Jr. Hamburguesa a $1 peso: ¿dónde y hasta qué hora será válida la promoción?

Cumpliendo una década de esta icónica promoción, Carls Jr. invita a sus clientes en México a las sucursales participantes para celebrar el ‘Burger Day 2026′.

De acuerdo con las condiciones de la cadena, los locales dentro de aeropuertos no aplicarán a esta promoción, fuera de esta cláusula, el resto de las sucursales de la República Mexicana sí participarán.

A pesar de que no hay horario fijo establecido por la empresa, es recomendable asistir temprano para evitar largas filas y tiempos de espera que podrían resultar inconvenientes. La promoción aplicará en comedor, para llevar y “drive thru”, así que alista motores y tu $1 peso extra para llevarte tu hamburguesa especial.