Estas son las pilas alcalinas AA que más duran, según Profeco

Estas son las pilas alcalinas AA que más duran

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó sobre los restultados de calidad donde se analizó el rendimiento de distintas marcas de pilas alcalinas tamaño AA, esto con el objetivo de determinar cuáles ofrecen mayor duración y opción para los consumidores.

De acuerdo con el Estudio de Calidad de la Profeco, las pruebas se realizaron con un juguete motorizado que simuló un consumo constante de energía, midiendo el tiempo de descarga de las pilas.

Duracell, las que ofrecen más duración

Los resultados de la prueba revelaron que Duracell fue la que más duro, alcanzando 6:08 horas. El segundo lugar fue para Energizer, con 6:04, seguida por RadioShack con 5:52 horas y Steren con 5:35 horas.

No obstante, la Procuraduría indica que la información al consumidor por parte de Energizer se encuentra incompleta. El modelo NH15BP-4-UPN-168912 presenta información en varios idiomas, pero no en español. Además que no incluye datos del importador o comercializador en el país, así como un número de teléfono o contacto.

¿Que recomienda Profeco?

Instalar correctamente las pilas, no usar nuevas y usadas en un mismo aparato, no abrirlas, no mezclar recargables con alcalinas, no recargar pilas alcalinas y no dejar al alcance de los niños.