Resultados Melate, Revancha y Revanchita 5 de noviembre 2025: números ganadores del sorteo 4131

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 5 dde noviembre (Crónica Digital)

El sorteo Melate, Revancha y Revanchita número 4131 mantiene en vilo a millones de participantes este miércoles 5 de noviembre de 2025, con una bolsa acumulada que superó todos los pronósticos; por ello la expectativa por conocer los números ganadores es alta.

¿De cuánto fue la bolsa acumulada del Melate 4131?

La bolsa acumulada del sorteo 4131 del Melate alcanzó los 371.7 millones de pesos, una cifra que lo posiciona entre los más atractivos del año. Este monto creció tras varias jornadas sin ganadores del premio mayor.

Cada edición sin aciertos incrementa la expectativa en torno al sorteo, y la del 5 de noviembre no fue la excepción, incluso nuevos participantes se animaron a comprar su boleto de Melate, Revancha y Revanchita.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4131

La Lotería Nacional transmite en directo el sorteo Melate 4131 a través de su canal oficial de YouTube, donde miles de personas siguen minuto a minuto la extracción de las esferas ganadoras.

Durante la emisión, se revelarán las combinaciones del Melate, Revancha y Revanchita, tres oportunidades distintas para ganar con un mismo boleto.

Para quienes no puedan conectarse en tiempo real, la repetición completa del evento está disponible en el canal de YouTube de la institución, además de los resultados actualizados en el portal oficial de la Lotería Nacional, que ofrece la lista completa de números ganadores y los montos distribuidos en cada categoría de premios.

¿A qué hora es el sorteo Melate 4131?

El sorteo Melate 4131 comienza, como es tradición, a las nueve de la noche (hora del centro de México).

¿Cómo se juega Melate?

El Melate es uno de los juegos más populares en México por su formato sencillo y los altos premios que reparte. Cada participante elige entre seis y diez números del 1 al 56, y durante el sorteo se extraen seis esferas principales junto con una adicional llamada “número complementario”, que influye en la asignación de premios secundarios.

Una de las grandes ventajas de este sorteo es que el mismo boleto permite participar también en Revancha y Revanchita, modalidades que ofrecen nuevas oportunidades de ganar sin necesidad de adquirir entradas adicionales.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4131?

Los resultados oficiales del sorteo 4131 pueden verificarse de forma segura en el sitio web de la Lotería Nacional, en los expendios autorizados o mediante el verificador digital en línea, que permite ingresar el número de folio del boleto para confirmar al instante si se obtuvo algún premio.

¿Cuánto cuesta participar en Melate?

El costo básico para participar en Melate es de 15 pesos, con la opción de agregar Revancha por 10 pesos adicionales y Revanchita por 5 pesos más. Con una inversión total de 30 pesos, los jugadores pueden acceder a las tres modalidades y multiplicar sus probabilidades de obtener un premio importante.