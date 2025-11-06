Hombre exhibe a su acosador en el Metro CDMX; lo agredió en el último vagón

Hombre exhibe a su acosador en el Metro CDMX Hombre exhibe a su acosador en el Metro CDMX

Un nuevo caso de acoso dentro del Metro de la Ciudad de México ha causado indignación luego de que un hombre exhibiera a su presunto agresor en redes sociales. El incidente ocurrió la tarde del 4 de noviembre, en el último vagón de uno de los trenes de la red, donde el denunciante aseguró haber sido víctima de acoso y agresión física por parte de otro pasajero.

Según el testimonio publicado en redes, la víctima relató que el sujeto comenzó a realizar acercamientos sin consentimiento, hasta que decidió confrontarlo. En el video difundido, se observa como la víctima confronta a su agresor mientras varios usuarios apoyan al afectado, exigiendo la intervención de elementos de seguridad del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

El Metro de la CDMX informó a través de un comunicado que personal de seguridad actuó tras recibir el reporte correspondiente para iniciar una carpeta de investigación. Asimismo, la institución reiteró su compromiso con la seguridad de los usuarios y exhortó a denunciar cualquier tipo de acoso o violencia dentro de las instalaciones.

El caso se viralizó en redes y reabre el debate sobre el acoso en el transporte público

El caso ha reavivado el debate sobre la violencia en el transporte público y la necesidad de reforzar los protocolos de prevención, especialmente en los vagones mixtos. Organizaciones civiles destacaron que, aunque existen campañas de concientización, persisten los casos de acoso hacia mujeres y hombres en distintos puntos del sistema.

Mientras tanto, el afectado agradeció el apoyo de los usuarios que lo auxiliaron y pidió que el caso sirva para visibilizar que el acoso también puede dirigirse hacia hombres. El video original acumula miles de reproducciones y comentarios en redes sociales, donde se exige justicia y un entorno más seguro para todos los pasajeros del Metro capitalino.