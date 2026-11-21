Números ganadores del Chispazo de las Tres 12387 Resultados del sorteo hoy sábado 21 de noviembre (Pexels)

Este sábado 21 de noviembre se llevará a cabo el Chispazo de las Tres 12387, cuya bolsa mínima no está garantizada, ya que depende de las ventas que se acumulen en cada sorteo. Aquí te decimos cuál es la combinación ganadora de este día.

¿Cuál es la combinación ganadora del Chispazo de las Tres 12387?

La combinación ganadora del Chispazo de las Tres de este sábado 21 de noviembre es:

01-05-11-18-19

Resultado Chispazo de las Tres 1238 (Lotería Nacional)

¿Cuándo son los sorteos del Chispazo?

El Chispazo se lleva a cabo dos veces al día durante todo el año; es decir, diariamente se realiza el Chispazo de las Tres y el Clásico. Estos son sus horarios:

Chispazo de las Tres : A las 15:00 horas.

: A las 15:00 horas. Chispazo Clásico: A las 21:00 horas.

¿Cómo participar y llenar los boletos del Chispazo de las Tres?

Para participar en el Chispazo de las Tres solo es necesario acudir al expendio más cercano y comprar el volante del Chispazo; cada jugador solo puede participar hasta cinco veces. En caso de no utilizar todas las casillas, hay que poner “Nulo” en las que no se utilicen. Además, hay dos formas para llenar el boleto del Chispazo, dependiendo de cómo cada participante desee jugar.

Eligiendo los primeros números

Chispático

Quienes participen en este sorteo pueden escoger una combinación posible de 5, 6 o hasta 7 números y esperar que salgan seleccionados; con solo acertar en dos números de la combinación ganadora, podrías llevarte uno de los premios.

¿Cómo saber cuáles son los números ganadores y qué hacer para reclamar el premio?

Los ganadores del Chispazo de las Tres son anunciados a través de las redes sociales de la Lotería Nacional, además de su página web y canal de YouTube, donde transmiten el sorteo en vivo. Por otro lado, los participantes pueden consultar las combinaciones ganadoras con los agentes autorizados.

Para cobrar el premio hay que llevar los comprobantes físicos o digitales a las oficinas centrales de la Lotería Nacional, cuya ubicación es Av. Insurgentes Sur 1397, Col. Mixcoac, C.P. 03920.