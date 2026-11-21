Resultados del Tris de la Lotería Nacional Lista completa de ganadores HOY 21 de noviembre de 2026 (Pexels)

Este sábado se realizarán de manera habitual los cinco sorteos del Tris de hoy, el cual es uno de los más accesibles, ya que se puede jugar pagando desde $1 peso y, dependiendo de la modalidad en la que se participe, dependerá la cantidad de dinero que se gane. Conoce cuáles son los números ganadores de este sábado 21 de noviembre.

¿Cuáles son los números ganadores del Tris de este sábado 21 de noviembre?

Los números ganadores del sorteo del Tris de este sábado 21 de noviembre son:

Tris del mediodía: 6-0-4-4-3

Tris de las Tres: X-X-X-X-X

Tris extra: X-X-X-X-X

Tris de las Siete: X-X-X-X-X

Tris Clásico: X-X-X-X-X

#TrisMedioDía No. 36973. Número ganador: ✨ 6-0-4-4-3 ✨ Multiplicador: NO ❌ ¡Le deseamos mucha suerte! 🤞🏽 https://t.co/FZC3sDw5c9 — Lotería Nacional (@lotenal) November 21, 2026

¿Cuándo y a qué hora se realizan los sorteos del Tris?

El Tris de la Lotería Nacional se juega los 365 días del año y se hacen 5 sorteos en distintos horarios. Este sábado 21 de noviembre, los números ganadores de los cinco sorteos diarios del Tris serán anunciados en su horario habitual, el cual es el siguiente:

Tris del mediodía: A las 13:00 horas.

A las 13:00 horas. Tris de las Tres: A las 15:00 horas.

A las 15:00 horas. Tris extra: A las 17:00 horas.

A las 17:00 horas. Tris de las Siete: A las 19:00 horas.

A las 19:00 horas. Tris Clásico: A las 21:15 horas.

¿Cómo participar y llenar los boletos del Tris?

Es muy sencillo participar en el sorteo del Tris, ya que quien quiera jugar solo tiene que acudir al expendio más cercano para comprar y llenar el volante del Tris, aunque también puede adquirirlo en línea. Cada participante solo puede jugar hasta cuatro veces, por lo que es necesario marcar “Nulo” en las casillas que no se utilicen.

Hay tres formas de llenar el boleto del Tris:

Eligiendo tus propios números

Trismático

Al azar

¿Cómo saber cuáles son los números ganadores y qué hacer para reclamar el premio?

La Lotería Nacional publica los números ganadores a través de sus redes sociales, así como en su página web, y transmite completamente en vivo el sorteo en su canal de YouTube. Asimismo, los participantes de este sorteo pueden consultar con un agente autorizado si resultaron tener los números ganadores.

Por otro lado, quienes tengan los números ganadores solo cuentan con 60 días naturales para reclamar su premio en las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Av. Insurgentes Sur No. 1397, Col. Mixcoac, C.P. 03920.