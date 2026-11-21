Números ganadores del Chispazo Clásico 12388 Resultados del sorteo hoy sábado 21 de noviembre (Pexels)

Este sábado 21 de noviembre se han dado a conocer los números ganadores del Chispazo Clásico, el cual es uno de los sorteos más fáciles de llevarse un premio. Aquí te decimos cuál es la combinación ganadora de este día.

¿Cuál es la combinación ganadora del Chispazo Clásico 12388?

La combinación ganadora del Chispazo Clásico de este sábado 21 de noviembre es:

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¿Cuándo son los sorteos del Chispazo?

El Chispazo se lleva a cabo dos veces al día durante todo el año; es decir, diariamente se realiza el Chispazo de las Tres y el Clásico. Estos son sus horarios:

Chispazo de las Tres : A las 15:00 horas.

: A las 15:00 horas. Chispazo Clásico: A las 21:00 horas.

¿De cuánto es el premio del Chispazo?

De acuerdo a la Lotería Nacional, el Chispazo Clásico no tiene una bolsa mínima garantizada debido a que depende de las ventas de cada sorteo. Por otro lado, los ganadores reciben su premio conforme al lugar que hayan quedado, el cual se define según los números que hayan acertado.

Para la premiación hay cuatro categorías:

Primer lugar: Debe tener 5 aciertos y el monto es variable.

Debe tener 5 aciertos y el monto es variable. Segundo lugar: Debe tener 4 aciertos y el monto es variable.

Debe tener 4 aciertos y el monto es variable. Tercer lugar: Debe tener 3 aciertos y el monto es variable.

Debe tener 3 aciertos y el monto es variable. Cuarto lugar: Debe tener 2 aciertos y el monto es de $10 pesos.

¿Cómo saber cuáles son los números ganadores y qué hacer para reclamar el premio?

El Chispazo Clásico se realiza dos veces al día y la combinación ganadora se anuncia a través de los canales oficiales de la Lotería Nacional, como su página web y las redes sociales, además de la transmisión en video del sorteo en su canal de YouTube.

A su vez, también se puede solicitar al agente autorizado más cercano la información sobre los números ganadores del sorteo en el que participaste.

Mientras que los ganadores cuentan con 60 días naturales para cobrar el premio a partir del día posterior a la celebración del sorteo. El premio se puede reclamar en las oficinas de la Lotería Nacional, cuya ubicación es Av. Insurgentes Sur No. 1397, Col. Mixcoac, C.P. 03920.